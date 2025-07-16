403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
عرض حصري من شركة XM للاحتفال بمرور 15 عامًا من الإنجازات!
(MENAFN- EmailWire) (GoldenGatePR) – احتفالًا بمرور 15 عامًا على تأسيس XM، الوسيط المرخّص عالميًّا والحائز على جوائز عديدة، قرّرت الشركة تقديم عرض عالمي حصري لكافّة عملائها، يتيح لهم إمكانيّة كسب استرداد نقدي غير محدود على تداولاتهم. سيستمرّ هذا العرض حتى 15 أغسطس ولن يتضمّن أي حدّ على قيمة الكاش باك الذي يمكن استردادها.
خلال هذه الفترة، سيُتاح للمتداولين فرصة جديدة لزيادة مكاسبهم يوميًّا عبر عرض الاسترداد النقدي غير المحدود، حيث سوف يستردّون جزءًا من المبلغ الذي يتداولون به ويتمكّنوا من إعادة التداول. وباعتبار هذا العرض من أفضل العروض في هذا المجال، فإنّه يعكس فرصة فريدة للمتداولين لزيادة قدرتهم على التداول بشكل ملحوظ.
للانضمام إلى العرض، ينبغي على المشاركين:
- فتح حساب والتحقّق منه
- تداول الأصول المحدّدة
- كسب استرداد نقدي
ما الذي يميّز العرض؟ كلّما تداولوا أكثر، ارتفعت قيمة الاسترداد النقدي الذي يكسبونه. وبهذه الطريقة يكونوا قد تمكّنوا من التداول برأس مال أكبر.
إنّ هذا العرض للاحتفال بمرور 15 عامًا على XM، متوفّر لجميع العملاء الذين لديهم حساب مُصدّق في XM - أيضًا، يمكن للعملاء الجدد التسجيل والانضمام إلى العرض.
انضمّ الآن وتحدَّ نفسك للحصول على مبلغ أكبر حتى يوم 15 أغسطس.
لمحة عن XM
شركة XM تعكس وسيط تداول مرخّص عالميًّا وموثوق به محليًّا، يتميّز بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال التداول ويضمّ أكثر من 15 مليون عميل حول العالم. إنّ XM تقدّم مجموعة متكاملة من المنتجات وأدوات التداول، بما في ذلك الفوركس، والسلع، والمؤشّرات، والأسهم، ونسخ الصفقات والمسابقات. يمكن للمتداولين الاعتماد على خدمات حائزة على جوائز عديدة، ودعم فنّي بأكثر من 25 لغة، بالإضافة إلى مواد تعليميّة تساعدهم في توسيع معرفتهم في التداول.
إخلاء المسؤوليّة: العروض والبونصات غير متاحة للحسابات المسجّلة تحت الاتّحاد الأوروبي. قد تُستثنى مناطق معيّنة. تعمل مجموعة XM عالميًّا تحت مظلّة كيانات مختلفة، لذا تختلف المنتجات، والخدمات والميزات المذكورة هنا بين كيانات XM. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع XM الإلكتروني.
التحذير من المخاطر
خدماتنا بها مستوى عالٍ من المخاطرة ويمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال المستثمر بالكامل. *تطبّق الشروط والأحكام.
تم
خلال هذه الفترة، سيُتاح للمتداولين فرصة جديدة لزيادة مكاسبهم يوميًّا عبر عرض الاسترداد النقدي غير المحدود، حيث سوف يستردّون جزءًا من المبلغ الذي يتداولون به ويتمكّنوا من إعادة التداول. وباعتبار هذا العرض من أفضل العروض في هذا المجال، فإنّه يعكس فرصة فريدة للمتداولين لزيادة قدرتهم على التداول بشكل ملحوظ.
للانضمام إلى العرض، ينبغي على المشاركين:
- فتح حساب والتحقّق منه
- تداول الأصول المحدّدة
- كسب استرداد نقدي
ما الذي يميّز العرض؟ كلّما تداولوا أكثر، ارتفعت قيمة الاسترداد النقدي الذي يكسبونه. وبهذه الطريقة يكونوا قد تمكّنوا من التداول برأس مال أكبر.
إنّ هذا العرض للاحتفال بمرور 15 عامًا على XM، متوفّر لجميع العملاء الذين لديهم حساب مُصدّق في XM - أيضًا، يمكن للعملاء الجدد التسجيل والانضمام إلى العرض.
انضمّ الآن وتحدَّ نفسك للحصول على مبلغ أكبر حتى يوم 15 أغسطس.
لمحة عن XM
شركة XM تعكس وسيط تداول مرخّص عالميًّا وموثوق به محليًّا، يتميّز بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال التداول ويضمّ أكثر من 15 مليون عميل حول العالم. إنّ XM تقدّم مجموعة متكاملة من المنتجات وأدوات التداول، بما في ذلك الفوركس، والسلع، والمؤشّرات، والأسهم، ونسخ الصفقات والمسابقات. يمكن للمتداولين الاعتماد على خدمات حائزة على جوائز عديدة، ودعم فنّي بأكثر من 25 لغة، بالإضافة إلى مواد تعليميّة تساعدهم في توسيع معرفتهم في التداول.
إخلاء المسؤوليّة: العروض والبونصات غير متاحة للحسابات المسجّلة تحت الاتّحاد الأوروبي. قد تُستثنى مناطق معيّنة. تعمل مجموعة XM عالميًّا تحت مظلّة كيانات مختلفة، لذا تختلف المنتجات، والخدمات والميزات المذكورة هنا بين كيانات XM. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع XM الإلكتروني.
التحذير من المخاطر
خدماتنا بها مستوى عالٍ من المخاطرة ويمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال المستثمر بالكامل. *تطبّق الشروط والأحكام.
تم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوني تستعد لإطلاق سماعات مخصصة للمدربين في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لموسم 2025
تقرير جديد يستعرض جهود التنمية المستدامة في القطاع الثقافي في السعودية
هيئة تشجيع الاستثمار تستقطب الفطيم الإماراتية
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في إربد الأربعاء
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
متصرف لواء الجامعة يقرر إخلاء بناية سكنية في ضاحية الرشيد - صور