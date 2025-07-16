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"ساي نت" تواصل توسيع الربط الخليجي مع "ملاءة" من سلطنة عُمان
(MENAFN- BPG Group) [الكويت، 15 يوليو 2025]
في خطوة استراتيجية تُفعّل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بشأن تعزيز التكامل المالي والائتماني بين الدول الأعضاء، أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت" عن بدء إطلاق تبادل المعلومات مع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، وقد شهد مقر "ساي نت" في الكويت مراسم انطلاق هذا التعاون الهام، بحضور ممثلي الإدارات العليا من كلا المؤسستين.
وتعكس هذه الخطوة محطة محورية نحو بناء منظومة خليجية متكاملة لتبادل المعلومات الائتمانية، من خلال آلية مؤسسية منظمة وآمنة تتيح للمؤسسات المالية في الكويت وسلطنة عُمان الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات العملاء الائتمانية، بما يدعم قرارات الإقراض، ويُقلل المخاطر، ويُعزز الاستقرار المالي في المنطقة. كما تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، واستناداً إلى المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية.
ويمثل هذا التعاون أيضاً ركيزة أساسية لتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع المعلومات الائتمانية، حيث يعمل الطرفان على تطوير حلول مبتكرة في تحليل البيانات والتميز في المنتجات والخدمات مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية، واللوائح التنظيمية لضمان أعلى درجات الكفاءة وحماية البيانات وفقا لأحدث معايير الأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، صرّحت مي بدر العويش، الرئيس التنفيذي لشركة "ساي نت"، قائلة: "يسهم هذا الربط في توسيع نطاق الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز جودة قرارات التمويل ويساعد في الحد من المخاطر، ويُحقق مزيدًا من التكامل في المنظومة الائتمانية على مستوى المنطقة".
كما لفتت العويش ضمن تصريحها إلى انسجام هذه الشراكة مع رؤية "ساي نت" الاستراتيجية، والرامية إلى بناء شراكات فعّالة داخل الكويت وخارجها، بما يحقق أهدافاً مشتركة ويضيف قيمة حقيقية لعملائها، ويسهم في تعزيز كفاءة السوق وترسيخ متانة النظام المالي الإقليمي على المدى الطويل.
ومن جهتها، أكدت مناهل جعفر، المدير العام بالإنابة لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) في تعليقها:
أن "هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسيرة التكامل المالي الخليجي، ويعكس التزامنا في ملاءة بتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الائتمانية الدقيقة والموثوقة".
مضيفةً: "ومن خلال هذا الربط مع ساي نت، نُسهم في تمكين المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، كما نفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتطوير بنية تحتية رقمية موحدة تدعم مستقبل القطاع المالي الخليجي".
وختاماً، تواصل "ساي نت" جهودها باعتبارها المزود الوحيد والرائد للمعلومات والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، من خلال توسيع شراكاتها الإقليمية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع المالي من الوصول الفعّال إلى المعلومات الائتمانية، بما يدعم الرؤية الخليجية لبناء بيئة اقتصادية أكثر ترابطًاً واستدامةً.
في خطوة استراتيجية تُفعّل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بشأن تعزيز التكامل المالي والائتماني بين الدول الأعضاء، أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت" عن بدء إطلاق تبادل المعلومات مع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، وقد شهد مقر "ساي نت" في الكويت مراسم انطلاق هذا التعاون الهام، بحضور ممثلي الإدارات العليا من كلا المؤسستين.
وتعكس هذه الخطوة محطة محورية نحو بناء منظومة خليجية متكاملة لتبادل المعلومات الائتمانية، من خلال آلية مؤسسية منظمة وآمنة تتيح للمؤسسات المالية في الكويت وسلطنة عُمان الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات العملاء الائتمانية، بما يدعم قرارات الإقراض، ويُقلل المخاطر، ويُعزز الاستقرار المالي في المنطقة. كما تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، واستناداً إلى المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية.
ويمثل هذا التعاون أيضاً ركيزة أساسية لتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع المعلومات الائتمانية، حيث يعمل الطرفان على تطوير حلول مبتكرة في تحليل البيانات والتميز في المنتجات والخدمات مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية، واللوائح التنظيمية لضمان أعلى درجات الكفاءة وحماية البيانات وفقا لأحدث معايير الأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، صرّحت مي بدر العويش، الرئيس التنفيذي لشركة "ساي نت"، قائلة: "يسهم هذا الربط في توسيع نطاق الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز جودة قرارات التمويل ويساعد في الحد من المخاطر، ويُحقق مزيدًا من التكامل في المنظومة الائتمانية على مستوى المنطقة".
كما لفتت العويش ضمن تصريحها إلى انسجام هذه الشراكة مع رؤية "ساي نت" الاستراتيجية، والرامية إلى بناء شراكات فعّالة داخل الكويت وخارجها، بما يحقق أهدافاً مشتركة ويضيف قيمة حقيقية لعملائها، ويسهم في تعزيز كفاءة السوق وترسيخ متانة النظام المالي الإقليمي على المدى الطويل.
ومن جهتها، أكدت مناهل جعفر، المدير العام بالإنابة لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) في تعليقها:
أن "هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسيرة التكامل المالي الخليجي، ويعكس التزامنا في ملاءة بتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الائتمانية الدقيقة والموثوقة".
مضيفةً: "ومن خلال هذا الربط مع ساي نت، نُسهم في تمكين المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، كما نفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتطوير بنية تحتية رقمية موحدة تدعم مستقبل القطاع المالي الخليجي".
وختاماً، تواصل "ساي نت" جهودها باعتبارها المزود الوحيد والرائد للمعلومات والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، من خلال توسيع شراكاتها الإقليمية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع المالي من الوصول الفعّال إلى المعلومات الائتمانية، بما يدعم الرؤية الخليجية لبناء بيئة اقتصادية أكثر ترابطًاً واستدامةً.
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