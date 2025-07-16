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في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!

في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!

2025-07-16 03:08:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت إحصائية رسمية في العراق، أن البلاد تشهد حالة طلاق كل 10 دقائق بالتزامن مع موسم الصيف الحار جداً.
وأوضحت الإحصائية أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، في كافة محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الأربع.


ووفق الإحصائية فإن البلاد شهدت بشكل وسطي، نحو 170 حالة طلاق يومياً، وبمعدل سبع حالات طلاق في الساعة، أي أن عراقياً يطلق زوجته كل 9 دقائق.

لبنان 24

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