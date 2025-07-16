في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!

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في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت إحصائية رسمية في العراق، أن البلاد تشهد حالة طلاق كل 10 دقائق بالتزامن مع موسم الصيف الحار جداً.
وأوضحت الإحصائية أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، في كافة محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الأربع.
لبنان 24
وأوضحت الإحصائية أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، في كافة محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الأربع.
ووفق الإحصائية فإن البلاد شهدت بشكل وسطي، نحو 170 حالة طلاق يومياً، وبمعدل سبع حالات طلاق في الساعة، أي أن عراقياً يطلق زوجته كل 9 دقائق.
لبنان 24
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