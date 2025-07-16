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السجن 4 سنوات لرجلين قطعا شجرة تاريخية في بريطانيا

السجن 4 سنوات لرجلين قطعا شجرة تاريخية في بريطانيا

2025-07-16 03:08:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قضت محكمة في نيوكاسل بسجن رجلين 4 سنوات و3 أشهر لكل منهما بعد إدانتهما بقطع شجرة "سيكامور غاب" الشهيرة قرب جدار هادريان.


الشجرة، التي عمرها أكثر من 100 عام، كانت معلمًا طبيعيًا بارزًا وظهرت في فيلم "روبن هود" عام 1991.


المتهمان خططا للجريمة ونفذاها ليلًا باستخدام منشار كهربائي، وتباهيا بفعلتهما رغم إنكارهما لاحقًا.
قُدرت قيمة الشجرة بأكثر من 615 ألف دولار، وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا داخل بريطانيا.

لبنان 24

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