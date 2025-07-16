عندما لا تكفي المروحة... دليلك الذكي لمواجهة موجات الحر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع كل موجة حر، تزداد التحذيرات، وتنتشر المراوح اليدوية، ويُمنع الأطفال من اللعب خارجًا، لكن هل هذه الإجراءات مبالغ فيها؟



البيانات تقول لا.



في عام 1976 توفي نحو 700 شخص بسبب الحرارة في المملكة المتحدة، بينما سجل صيف 2022 أكثر من 2985 وفاة مرتبطة بالحر.



👴 الفئات الأكثر عرضة للخطر:

كبار السن،

مرضى القلب والكلى،

مرضى الخرف وألزهايمر.

✅ نصائح فعالة:

اشرب الماء بانتظام.

تناول وجبات خفيفة مالحة لتعويض الأملاح المفقودة (مثل طماطم مرشوشة بالملح بدلًا من رقائق البطاطس).

ارتدِ ملابس فضفاضة وجيدة التهوية.

❌ نصائح مضللة:

شرب مشروبات ساخنة لا يبرد الجسم دائمًا، خصوصًا في الطقس الرطب.

الملابس الداخلية الصوفية ليست مثالية، حتى لو اقترحتها الموضة.

🛑 ما الذي يجب فعله أثناء موجات الحر؟

تجنب الشمس بين 11 صباحًا و3 عصرًا.

أغلق النوافذ والستائر في الغرف المشمسة.

استخدم واقيًا من الشمس وارتدِ قبعة.

راقب صحة من حولك، خاصة الفئات الضعيفة.

تعرّف على أعراض الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

الجزيرة