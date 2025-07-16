40 شكوى سلامة عامة لبنايات سكنية سُجلت في امانة عمان الشهر الماضي
وأوضح الحديد، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن شكاوى السلامة العامة لا تعني بالضرورة وجود خطورة إنشائية، مشيرا إلى أن بعضها يتعلق بتساقط القصارة أو وجود تشققات بسيطة في الجدران، وهي حالات لا تشكل تهديدا على المبنى.
وبين الحديد أن عدد الشكاوى التي تصل بالتنسيق مع مجلس البناء الوطني تفوق تلك التي تتعلق بالسلامة العامة، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تسجل تحت بنود "عدم الالتزام بخطة إسناد الحفرية، أو مخالفة التصميم الهندسي المعتمد أو وجود تشققات إنشائية".
وأكد أن الأمانة تتخذ إجراءات صارمة في مثل هذه الحالات، حيث يتم إيقاف أعمال البناء لحين التزام المالك بكافة التوصيات الفنية الصادرة.
وأضاف ان الأمانة تعمل على زيادة عدد الجولات التفتيشة وزيادة عدد الكوادر الخاصة بالسلامة العامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوني تستعد لإطلاق سماعات مخصصة للمدربين في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لموسم 2025
تقرير جديد يستعرض جهود التنمية المستدامة في القطاع الثقافي في السعودية
هيئة تشجيع الاستثمار تستقطب الفطيم الإماراتية
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في إربد الأربعاء
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
متصرف لواء الجامعة يقرر إخلاء بناية سكنية في ضاحية الرشيد - صور