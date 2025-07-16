40 شكوى سلامة عامة لبنايات سكنية سُجلت في امانة عمان الشهر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف مدير رقابة الإعمار في أمانة عمّان الكبرى، المهندس محمد الحديد، أن الأمانة تلقت حوالي 40 شكوى تتعلق بالسلامة العامة خلال شهر حزيران الماضي.



وأوضح الحديد، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن شكاوى السلامة العامة لا تعني بالضرورة وجود خطورة إنشائية، مشيرا إلى أن بعضها يتعلق بتساقط القصارة أو وجود تشققات بسيطة في الجدران، وهي حالات لا تشكل تهديدا على المبنى.



وبين الحديد أن عدد الشكاوى التي تصل بالتنسيق مع مجلس البناء الوطني تفوق تلك التي تتعلق بالسلامة العامة، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تسجل تحت بنود "عدم الالتزام بخطة إسناد الحفرية، أو مخالفة التصميم الهندسي المعتمد أو وجود تشققات إنشائية".



وأكد أن الأمانة تتخذ إجراءات صارمة في مثل هذه الحالات، حيث يتم إيقاف أعمال البناء لحين التزام المالك بكافة التوصيات الفنية الصادرة.



وأضاف ان الأمانة تعمل على زيادة عدد الجولات التفتيشة وزيادة عدد الكوادر الخاصة بالسلامة العامة.