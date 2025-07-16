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حادث سير على طريق إربد - عمان

حادث سير على طريق إربد - عمان

2025-07-16 03:08:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إنه تم صباح اليوم الأربعاء، التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء - المفرق، ولم ينتج عنه أي إصابات.
وتابع أنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على طريق إربد - عمان، نتج عنه إصابة متوسطة وإعاقة في حركة السير.
كما تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، وتقديم جملة من المساعدات الإنسانية.


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