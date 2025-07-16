حادث سير على طريق إربد - عمان

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حادث سير على طريق إربد - عمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إنه تم صباح اليوم الأربعاء، التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء - المفرق، ولم ينتج عنه أي إصابات.
وتابع أنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على طريق إربد - عمان، نتج عنه إصابة متوسطة وإعاقة في حركة السير.
كما تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، وتقديم جملة من المساعدات الإنسانية.
وتابع أنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على طريق إربد - عمان، نتج عنه إصابة متوسطة وإعاقة في حركة السير.
كما تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، وتقديم جملة من المساعدات الإنسانية.
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