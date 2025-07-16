كيف تجعل المروحة تحارب حرارة الصيف بفعالية أكبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يعتمد كثيرون على المراوح لتلطيف الأجواء داخل المنازل، خاصة في غياب أجهزة التكييف. إلا أن الاستخدام المتواصل للمروحة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يتحول الهواء في الغرفة إلى ساخن، وتصبح المروحة جزءًا من المشكلة بدلًا من الحل.



ووفقًا لموقع "Hitachi" المختص بالتكنولوجيا، يمكن رفع كفاءة المروحة باتباع عدد من النصائح البسيطة والفعالة.

✅ نصائح لتحسين أداء المروحة في الجو الحار:

أعطِ المروحة فترة راحة بعد تشغيلها لفترات طويلة، خصوصًا في النهار.

راقب حرارة المحرك، وافصل المروحة إذا لاحظت سخونة زائدة.

لا ترش الماء داخل المروحة، فذلك قد يتلف المحرك أو الدينامو.

تجنب تحريك المروحة كثيرًا من مكان لآخر.

افحص كابل الكهرباء بانتظام، فالتلف قد يسبب سخونة زائدة.

نظف المروحة دوريًا، فالغبار يقلل من كفاءة التهوية ويزيد من سخونة الجهاز.

🧼 طريقة تنظيف المروحة بشكل صحيح:

الأدوات:

فرشاة ناعمة

بخاخ تنظيف

ماء دافئ وصابون

إسفنجة وقماش نظيف

قفازات يد



الخطوات:

افصل الكهرباء، وانزع الغطاء والمبيت.

نظّف الريش والمحرك من الأتربة باستخدام الفرشاة والبخاخ.

امسح الأجزاء بقطعة قماش مبللة، ثم جففها جيدًا.

أعد تركيب المروحة وتأكد من تثبيت الأجزاء جيدًا.

تنظيف المروحة بانتظام والحفاظ على تشغيلها بطريقة صحيحة لا يحسّن فقط كفاءة التبريد، بل يطيل عمر الجهاز ويجعل الأجواء داخل المنزل أكثر راحة في أيام الحر الشديد.

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