زين كاش وسوليدرتي الأولى للتأمين توقعان اتفاقية استراتيجية لإصدار الوثائق التأمينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار التزامها بتقديم وابتكار باقة من الحلول المالية الرقمية الاستثنائية لكافة قطاعات الأعمال، لا سيما قطاع التأمين كونه أحد القطاعات الحيوية التي تشهد تغييراً منهجياً في عملياتها التجارية والتشغيلية وأتمتتها؛ وقّعت شركة "زين كاش" اتفاقية استراتيجية مع سوليدرتي - الأولى للتأمين، تقتضي بتقديم خدمة إصدار الوثائق التأمينية لكافة زبائن ومستخدمي "زين كاش" من الأفراد والمؤسسات.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "زين كاش" بتقديم خدمة إصدار الوثائق التأمينية لكافة زبائنها ومستخدميها من الأفراد والمؤسسات بطريقة سهلة وسريعة عبر تطبيقها "زين كاش"، إلى جانب إتاحة خيارات دفع مرنة تشمل خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" وخدمة الدفع بالتقسيط حتى 12 شهراً لحاملي بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، وبما يتماشى مع احتياجات الزبائن ويوفر لهم الوقت والجهد ويمنحهم حلولاً مالية مرنة وميسّرة.



ووقّع الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش سلطان كشورة، والرئيس التنفيذي لسوليدرتي - الأولى للتأمين علاء عبد الجواد، حيث تندرج هذه الاتفاقية من جانب "زين كاش" في إطار مساعيها لإثراء تجارب زبائنها وتقديم تجربة مالية رقمية فريدة ومتكاملة، والتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، مما يسهم في تخفيض التكلفة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيع الإلكتروني في قطاع التأمين، بهدف تحسين تجربة العملاء وتوفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية في السوق.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش، سلطان كشورة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلاً: "تندرج شراكتنا مع سوليدرتي- الأولى للتأمين ضمن جهود زين كاش المستمرة لتوسيع نِطاق الحلول المالية الرقمية وتقديم خدمات متكاملة تلبّي احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتشكّل هذه الاتفاقية خطوة جديدة تعكس التزامنا بتوفير حلول وخدمات مالية مبتكرة آمنة وسهلة الوصول من خلال تبسيط إجراءات إصدار الوثائق التأمينية بما يوفّر على زبائننا الوقت والجهد، مضيفاً بأن زين كاش تسعى منذ تأسيسها إلى تسهيل حياة الناس عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تواكب وتيرة التطور التكنولوجي المتسارعة، لنواصل العمل على المساهمة بتطوير القِطاع المالي الرقمي لتعزيز الشمول المالي ودفع عجلة القطاع بما يتماشى مع تطلعات السوق ويحقق قيمة مضافة لكافة الأفراد والمؤسسات."



من جانبه علّق الرئيس التنفيذي لسوليدرتي - الأولى للتأمين علاء عبد الجواد بقوله:"

يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية المميزة مع زين كاش، والتي تشكّل خطوة جديدة نحو توسيع الوصول إلى خدمات التأمين عبر القنوات الرقمية. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بأهمية التحول الرقمي، والسرعة في إصدار وثائق التأمين، وتحسين تجربة العميل من خلال توفير حلول مبتكرة وسهلة الوصول ومتوافقة مع تطورات السوق الرقمية."



وسيتمكّن مستخدمو "زين كاش" من إصدار وثائق التأمين وشراء وثائق التأمين عبر تطبيق "زين كاش" بسرعة وسلاسة، مما سيعمل على تسهيل الحصول على التغطية التأمينية التي تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية أو التجارية، إذ تتنوع خدمات التأمين وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: التأمين الطبي، وتأمين المركبات، كما تتضمن الاتفاقية إتاحة خيار الدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى 12 شهراً لكافة حاملي البطاقات الائتمانية من زين كاش، مما سيعزز من سهولة الوصول إلى التغطيات التأمينية المختلفة المقدّمة من الأولى للتأمين.



وتقدم "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي "زين كاش" فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة