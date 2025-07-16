تنويه هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي

تنويه هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي
وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة.
وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني ().
والجدير ذكره ، ان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة اكد،أن إعلان النتائج سيكون في الثلث الأول من الشهر المقبل.
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