تنويه هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - حذر مصدر في وزارة التربية والتعليم ، طلبة التوجيهي من التعامل مع شركات توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان التوجيهي قبل اعلانها رسميا من قبل الوزارة.

وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة.

وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني ().

والجدير ذكره ، ان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة اكد،أن إعلان النتائج سيكون في الثلث الأول من الشهر المقبل.

