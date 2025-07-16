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الأونروا: إسرائيل تقتل يوميا صفا دراسيا من الأطفال بغزة

الأونروا: إسرائيل تقتل يوميا صفا دراسيا من الأطفال بغزة

2025-07-16 03:07:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تقتل يوميًا منذ 7 تشرين الأول 2023، ما يعادل "صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال"، حيث يتراوح عدد طلبة الصف بين 35 و45 طفلًا.


وفي بيان له، أشار سام روز، مدير شؤون الأونروا في غزة، إلى أنه "في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة، يُقتل في المتوسط ما يعادل صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال".


وكانت مدارس الأونروا قبل أن تحولها الإبادة الجماعية إلى مراكز لإيواء النازحين، تستوعب بين 35 و45 طالبًا في كل صف، وفقًا لحالة الاكتظاظ في المدارس.

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