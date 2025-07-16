عجز مالي بقرابة 24 مليون دولار لتغطية عمليات الأغذية العالمي في الأردن

عجز مالي بقرابة 24 مليون دولار لتغطية عمليات الأغذية العالمي في الأردن
وأضاف البرنامج، أن الموارد الحالية قادرة على استمرار تقديم المساعدة النقدية الشهرية للاجئين في المخيمات والمجتمعات حتى أيلول 2025، لكن هناك حاجة ماسّة إلى دعم عاجل لتجنّب انقطاع المساعدات.
وأوضح البرنامج أن عمليات المنظمة في الأردن تواجه عجزًا ماليًا يُقدَّر بقرابة 24 مليون دولار لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي قدّم مساعدات غذائية شهرية لـ275,400 لاجئ في المخيمات و"المجتمعات المحلية" بمستويات مخفّضة في حزيران.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي نداءً عاجلًا يطالب فيه المجتمع الدولي بتعبئة التمويل العاجل قبل نفاد الموارد، وضمان استمرارية المساعدات المنقذة للحياة، ودعم استقرار المنطقة في ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن أي تأخير في التمويل سيترتّب عليه عواقب إنسانية خطيرة على الفئات الأكثر ضعفًا.
وتحدث التقرير عن أن برنامج التغذية المدرسية الوطني في الأردن يواجه أزمة تمويل، مشيرًا إلى أنها واحدة من أهم المبادرات التعليمية والصحية في الأردن.
ولفت التقرير إلى أنه تم تعليق تقديم الوجبات الصحية لمدة 12 يوم تغذية منذ 11 أيار 2025، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسّة لـ3.6 مليون دولار لاستئناف البرنامج خلال الفصل الدراسي المقبل.
برنامج الأغذية العالمي أشار في أيار الماضي، إلى أنه "سيضطر" إلى تعليق برنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه آلاف الطلاب في الأردن، بسبب نقص التمويل.
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