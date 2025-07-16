عجز مالي بقرابة 24 مليون دولار لتغطية عمليات الأغذية العالمي في الأردن

MENAFN - Amman Net) >قال برنامج الأغذية العالمي، إن نقص التمويل ما يزال يشكّل تحديًا كبيرًا للبرنامج، مما يحد من قدرته على توفير قيمة التحويلات المعتادة للاجئين في الأردن.

وأضاف البرنامج، أن الموارد الحالية قادرة على استمرار تقديم المساعدة النقدية الشهرية للاجئين في المخيمات والمجتمعات حتى أيلول 2025، لكن هناك حاجة ماسّة إلى دعم عاجل لتجنّب انقطاع المساعدات.

وأوضح البرنامج أن عمليات المنظمة في الأردن تواجه عجزًا ماليًا يُقدَّر بقرابة 24 مليون دولار لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي قدّم مساعدات غذائية شهرية لـ275,400 لاجئ في المخيمات و"المجتمعات المحلية" بمستويات مخفّضة في حزيران.

وأطلق برنامج الأغذية العالمي نداءً عاجلًا يطالب فيه المجتمع الدولي بتعبئة التمويل العاجل قبل نفاد الموارد، وضمان استمرارية المساعدات المنقذة للحياة، ودعم استقرار المنطقة في ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن أي تأخير في التمويل سيترتّب عليه عواقب إنسانية خطيرة على الفئات الأكثر ضعفًا.

وتحدث التقرير عن أن برنامج التغذية المدرسية الوطني في الأردن يواجه أزمة تمويل، مشيرًا إلى أنها واحدة من أهم المبادرات التعليمية والصحية في الأردن.

ولفت التقرير إلى أنه تم تعليق تقديم الوجبات الصحية لمدة 12 يوم تغذية منذ 11 أيار 2025، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسّة لـ3.6 مليون دولار لاستئناف البرنامج خلال الفصل الدراسي المقبل.

برنامج الأغذية العالمي أشار في أيار الماضي، إلى أنه "سيضطر" إلى تعليق برنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه آلاف الطلاب في الأردن، بسبب نقص التمويل.