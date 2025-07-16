السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا من ثلاثة طوابق في كفر قاسم

MENAFN - Palestine News Network ) كفر قاسم / PNN - هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، منزلا مكونا من 3 طوابق بمدينة كفر قاسم داخل أراضي الـ48.

وأفاد مصادر محلية، بأن المنزل يعود لعائلة الطبيبين أمين وأدهم حكمت عيسى في المنطقة الغربية من جبل عوني بمدينة كفر قاسم، في منطقة المثلث الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى الجرافات الإسرائيلية هدمت المنزل بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها.

وكانت الجرافات الإسرائيلية، قد هدمت الأربعاء الماضي، منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو صعلوك في منطقة "الشعب" جنوبي كفر قاسم.

كما هدمت السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 242 على التوالي، يوم 2 تموز/ يوليو 2025.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل اليوم في كفر قاسم، وقبلها في رهط وطوبا الزنغرية وجديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.