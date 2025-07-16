السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا من ثلاثة طوابق في كفر قاسم

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا من ثلاثة طوابق في كفر قاسم
وأفاد مصادر محلية، بأن المنزل يعود لعائلة الطبيبين أمين وأدهم حكمت عيسى في المنطقة الغربية من جبل عوني بمدينة كفر قاسم، في منطقة المثلث الجنوبي.
وأشارت المصادر إلى الجرافات الإسرائيلية هدمت المنزل بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها.
وكانت الجرافات الإسرائيلية، قد هدمت الأربعاء الماضي، منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو صعلوك في منطقة "الشعب" جنوبي كفر قاسم.
كما هدمت السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 242 على التوالي، يوم 2 تموز/ يوليو 2025.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل اليوم في كفر قاسم، وقبلها في رهط وطوبا الزنغرية وجديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.
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