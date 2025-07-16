جودة البيئة: اعتداءات الاحتلال في وادي المطوي غرب سلفيت تهدد التنوع الحيوي وتعمّق الاستعمار

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت / PNN - حذرت سلطة جودة البيئة من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، على وادي المطوي والمناطق المحيطة به غرب مدينة سلفيت، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً مباشراً للموارد الطبيعية والمائية، والنظام البيئي في المنطقة، وتندرج في سياق سياسات تهويد الأراضي وتوسيع الاستعمار.

وكشفت في تقرير صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال ومستعمريه يواصلون منذ عدة شهور تنفيذ مشاريع تجريف وشق طرق وبناء بؤر استعمارية، إلى جانب الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، وتدمير المنظومة البيئية والتنوع الحيوي في المنطقة، بهدف السيطرة على الموارد الطبيعية وتحويل المنطقة إلى امتداد استعماري يخدم مستعمرة " أرئيل".

وأشار إلى وادي المطوي يمتد على مسافة 12 كيلومتراً ويقع فوق أكبر حوض مائي في المنطقة ( الحوض الغربي ) وهو من أهم الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية، ويعد من المناطق الغنية بالتنوع الحيوي ويتميز بتشكيلات جيولوجية نادرة.

ولفت التقرير إلى أنه تم تصريف مياه عادمة غير معالجة من مستعمرة "أرئيل" إلى مجرى الوادي، وخلطها بالمياه المعالجة التي تضخها محطة معالجة سلفيت، ما أدى إلى تلويث مياه الينابيع وخاصة "عين المطوي" و"نبعة الينبوع"، اللتين تعتبران مصدراً رئيسياً لمياه الشرب والري لمناطق فرخة وسلفيت. وقد أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجرتها محطة معالجة سلفيت بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، وجود تراكيز من الأوكسجين الممتص حيويا (BOD) أعلى من المسموح به حسب المواصفات والمعايير الفلسطينية.

ورصد التقرير شروع الاحتلال بشق طريق استعماري يمر عبر الوادي وجبال فرخة، وقد بدأ العمل فيه في تشرين الأول 2024 ويهدف إلى ربط مستعمرة "أرئيل" بالبؤر الاستعمارية المحيطة، ما أدى إلى الاستيلاء على نحو 1400 دونم من أراضي فرخة، وتدمير مناطق زراعية تضم أشجار زيتون معمّرة، ومناطق مصنفة كمناطق تنوع حيوي، بالإضافة إلى أن الطريق ستعزل مدينة سلفيت وبلدتي فرخة وبروقين عن محيطها .

توسعة استعمارية وحرق ممتلكات بدوية

وفي منطقتي الرأس وجبل فرخة غرب سلفيت، بدأت قوات الاحتلال بتنفيذ مشروع استعماري جديد لصالح توسعة مستعمرة "أرئيل"، عبر الاستيلاء على ما يقارب 1300 دونم وشق طريق بطول 2.2 كم. ووثقت سلطة جودة البيئة قيام المستعمرين بإحراق خمس خيام في تجمع بدو العزازمة في وادي المطوي، في محاولة لطردهم من المكان، ما تسبب في تلوث الهواء وترك نفايات صلبة في المنطقة.

ووثق التقرير، حرق غرفة زراعية بمساحة 12 مترا مربعا في منطقة الرأس، لا تبعد سوى 200 متر عن إحدى البؤر الاستعمارية، ما يشير إلى سياسة ممنهجة لترهيب المزارعين وثنيهم عن الوصول إلى أراضيهم.

استهداف مباشر للأراضي الخاصة والغطاء النباتي

وسجل التقرير اعتداءات متكررة على الأراضي الزراعية الخاصة، منها أراضٍ تعود لعائلة المواطن عامر مصلح والمزارع بسام رزق الله، حيث تم اقتلاع مزروعات، وتخريب شبكة ري، والاستيلاء على أجزاء من الأرض، كما تم توثيق اقتلاع 37 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات أيوب وزهد، دون ترك أي أثر للأشجار التي تم اقتلاعها.

كما أشار التقرير إلى خطورة الانتهاكات التي تطال جبل خربة جلال الدين، وهي منطقة أثرية تقع على مساحة تزيد عن 100 دونم، وتشكّل جزءاً من الكتف الغربي لوادي المطوي، حيث تتعرض لتهديد متواصل من قبل المستعمرين، عبر محاولات السيطرة عليها، وطمس معالمها، بما يعكس سعياً ممنهجا لطمس الإرث الثقافي الفلسطيني في المنطقة.

أبعاد كارثية

وخلص التقرير إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والسيطرة المتواصلة على وادي المطوي والمناطق المحيطة به، والتي تأتي ضمن المشاريع الاستعمارية تهدف إلى إحكام القبضة على موارد المياه ومنع المزارعين من استغلال أراضيهم، من خلال حفر آبار جوفية جديدة لتغذية المستعمرات، ما يهدد بتعطيش أكثر من عشرين ألف مواطن في مدينة سلفيت، وبلدات بروقين، كفر الديك وفرخة.

وأشارت سلطة جودة البيئة إلى أن ما يجري هو عزل مدينة سلفيت عن محيطها وتحويلها إلى "كنتون" جغرافي محاصر، بما قد يفضي إلى هجرات قسرية صامتة بسبب سيطرة الاحتلال على الأرض والماء والتنوع الحيوي، داعية إلى تكثيف الجهود الإعلامية للفت الأنظار إلى ما يجري في الوادي.

وختم التقرير، أن هذه الاعتداءات تؤدي إلى تدمير الرقعة الزراعية في المنطقة، وتفكيك النمط الزراعي القائم، وفقدان التوازن البيئي والانقراض التدريجي للأنواع النباتية البرية، خاصة الأعشاب الطبية والعطرية التي تنمو في مناطق التنوع الحيوي.A