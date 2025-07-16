واشنطن تطالب إسرائيل بـتحقيق مكثف في استشهاد سيف الدين مصلطفلسطيني أميركي الجنسية بهجوم للمستوطنين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - أعلن السفير الأميركي لدى تل أبيب مايك هاكابي، الثلاثاء، أنه طلب من إسرائيل إجراء تحقيق باستشهاد شاب فلسطيني يحمل الجنسية الاميريكية إثر هجوم للمستوطنين على بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال هاكابي عبر منصة "إكس": "طلبت من إسرائيل إجراء تحقيق مكثف في استشهاد سيف الدين مصلط، وهو مواطن أميركي كان يزور عائلته في سنجل بالضفة الغربية المحتلة، عندما تعرض للضرب حتى الموت".

وتابع "يجب أن تكون هناك محاسبة على هذا العمل الإجرامي والإرهابي، كان سيف يبلغ من العمر 20 عاما فقط".

واستشهد مصلط الجمعة إثر اعتداء المستوطنين عليه بضرب مبرح لدى تواجده في أرض عائلته ببلدة سنجل شمال غرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان آنذاك، إن "الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط استشهد جراء الاعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسده من قبل مستوطنين في بلدة سنجل شمال رام الله".

وقالت عائلته في بيان السبت "نحن مفجوعون لأن حبيبنا سيف الدين مصلط تعرض للضرب الوحشي حتى الموت على يد مستوطنين، بينما كان يحمي أرض عائلته من المستوطنين الذين كانوا يحاولون الاستيلاء عليها".

وأكدت العائلة أن المستوطنين منعوا المسعفين من الوصول إلى الشاب لأكثر من 3 ساعات، ما أدى إلى استشهاده وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأوضحت العائلة، أن مصلط كان يدير شركة في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، وكان موجودا في الضفة الغربية المحتلة منذ 4 حزيران/ يونيو لزيارة عائلته وأصدقائه.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى التحقيق في استشهاده على يد مستوطنين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا؛ وفق معطيات فلسطينية.