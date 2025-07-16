واشنطن تطالب إسرائيل بـتحقيق مكثف في استشهاد سيف الدين مصلطفلسطيني أميركي الجنسية بهجوم للمستوطنين

واشنطن تطالب إسرائيل بـتحقيق مكثف في استشهاد سيف الدين مصلطفلسطيني أميركي الجنسية بهجوم للمستوطنين
وقال هاكابي عبر منصة "إكس": "طلبت من إسرائيل إجراء تحقيق مكثف في استشهاد سيف الدين مصلط، وهو مواطن أميركي كان يزور عائلته في سنجل بالضفة الغربية المحتلة، عندما تعرض للضرب حتى الموت".
وتابع "يجب أن تكون هناك محاسبة على هذا العمل الإجرامي والإرهابي، كان سيف يبلغ من العمر 20 عاما فقط".
واستشهد مصلط الجمعة إثر اعتداء المستوطنين عليه بضرب مبرح لدى تواجده في أرض عائلته ببلدة سنجل شمال غرب رام الله.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان آنذاك، إن "الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط استشهد جراء الاعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسده من قبل مستوطنين في بلدة سنجل شمال رام الله".
وقالت عائلته في بيان السبت "نحن مفجوعون لأن حبيبنا سيف الدين مصلط تعرض للضرب الوحشي حتى الموت على يد مستوطنين، بينما كان يحمي أرض عائلته من المستوطنين الذين كانوا يحاولون الاستيلاء عليها".
وأكدت العائلة أن المستوطنين منعوا المسعفين من الوصول إلى الشاب لأكثر من 3 ساعات، ما أدى إلى استشهاده وهو في طريقه إلى المستشفى.
وأوضحت العائلة، أن مصلط كان يدير شركة في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، وكان موجودا في الضفة الغربية المحتلة منذ 4 حزيران/ يونيو لزيارة عائلته وأصدقائه.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى التحقيق في استشهاده على يد مستوطنين.
وبالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا؛ وفق معطيات فلسطينية.
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