أكثر من 200 قتيل في السويداء: تجدد الغارات الإسرائيلية وشهداء من قوات الأمن السورية

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق / PNN -قتل أكثر من 200 شخص جراء الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء جنوبي سورية منذ صباح الأحد بينهم أفراد من قوات الأمن الذين استشهدوا بغارات إسرائيلية، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة آليات عسكرية تابعة لقوات الأمن السورية في السويداء، بينها دبابات وناقلات جند مدرعة، "بتوجيه من المستوى السياسيّ".

وأورد إعلام سوري بعد انتصاف ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن الطيران الإسرائيلي استهدف اللواء 52 شرقي درعا ومحيط مطار ثعلة بريف السويداء ومواقع في المحافظة، وأفاد بوقوع شهداء من قوات الأمن السورية نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على طريق ثعلة والشقراوية في ريف السويداء، اللواء 52 في الحراك بريف درعا، واستهدفت الغارات بشكل مباشر مواقع تتمركز فيها قوات وزارة الدفاع السورية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.

ووفقا لآخر حصيلة أعلن عنها المرصد السوري، فإن حصيلة الاشتباكات في السويداء ارتفعت إلى 203 بينهم 71 من المحافظة نفسها منهم 4 أطفال وامرأتان، و93 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام و18 من العشائر البدوية.

واجتاز العشرات من أهالي الجولان السوري المحتل، الحدود إلى داخل الأراضي السورية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على إعادتهم.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة في بعض أحياء مدينة السويداء، في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة بالتنسيق مع وجهاء وأعيان السويداء لاستعادة السيطرة الكاملة وفرض الأمن والاستقرار بشكل دائم؛ حسبما ذكرت وزارة الداخلية السورية مساء الثلاثاء.

وذكرت الداخلية السورية، أن "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون خرقت التفاهمات وشنت اعتداءات غادرة على عناصر الشرطة والأمن، وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية دعما لهذه المجموعات واستهدف مواقع انتشار قواتنا".