875 شهيدا قرب مواقع توزيع المساعدات في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - رصدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استشهاد ما لا يقل عن 875 فلسطينيا خلال الأسابيع الستة الماضية في مواقع توزيع مساعدات تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، إضافة إلى مناطق قريبة من قوافل إغاثية أخرى، بينها قوافل تابعة للأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت الثلاثاء.

وأشارت المفوضية إلى أن معظم الضحايا استشهدوا قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، فيما استشهد 201 آخرون أثناء مرورهم عبر طرق تسلكها قوافل إغاثة مختلفة.

وتعتمد مؤسسة غزة الإنسانية على شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع، متجاوزة بذلك إلى حد كبير النظام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، إن الأرقام المستقاة تعود لمصادر موثوقة متنوعة، منها منظمات إنسانية وصحية وحقوقية.

وانتقدت الأمم المتحدة نموذج التوزيع الذي تتبعه مؤسسة غزة الإنسانية، معتبرة إياه غير آمن بطبيعته وينتهك معايير الحياد الإنساني.

وفي المقابل، أعلنت المؤسسة الثلاثاء أنها سلمت أكثر من 75 مليون وجبة للفلسطينيين منذ نهاية أيار/مايو، متهمة حماس و"عصابات إجرامية" أخرى بنهب أغلب المساعدات الإغاثية التابعة لمنظمات أخرى.

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تواتر حالات نهب المساعدات بواسطة القوة والعنف، في حين أوضح برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي أن معظم شاحنات الأغذية المتجهة إلى غزة تتعرض لاعتراض من مدنيين يعانون الجوع.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الثلاثاء أن طفلا من كل عشرة يخضعون للفحص في عياداتها بغزة يعاني من سوء التغذية.

وكشفت جولييت توما، مديرة الاتصال في الأونروا، خلال مؤتمر صحفي من عمان، أن معدلات سوء التغذية ارتفعت بشكل لافت منذ تشديد الحصار الإسرائيلي في آذار/مارس الماضي.

وأوضحت الأونروا أنها قامت منذ بداية العام بفحص أكثر من 240 ألف طفل دون سن الخامسة، مؤكدة أن حالات سوء التغذية كانت نادرة في غزة قبل الحرب. وأضافت توما أن فرقها الصحية تلاحظ نقصا حادا في الأدوية ومستلزمات التغذية والوقود.