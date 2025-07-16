أنباء متضاربة حول وفاة الشيخ مرهج بالسويداء بعد حادثة (الشارب)

أنباء متضاربة حول وفاة الشيخ مرهج بالسويداء بعد حادثة (الشارب)
خبرني - تشهد محافظة السويداء تضاربًا في الأنباء حول مصير الشيخ مرهج شاهين، أحد أبرز وجهاء بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي، وسط تقارير تتحدث عن وفاته فجر الأربعاء، بعد تدهور حالته النفسية، عقب حادثة وُصفت بأنها "إهانة شخصية" له من قبل عناصر أمنية.
وأفادت شبكة "السويداء 24" المحلية بأن الشيخ شاهين، البالغ من العمر 80 عامًا، توفي داخل منزله، بعد أن التزم العزلة فيه منذ دخول قوات الأمن السوري إلى البلدة، وظهوره في مقطع فيديو يُظهر قيام أحد عناصر الأمن بحلق شاربه قسرًا، في حادثة أثارت استياء واسعًا في الأوساط المحلية.
ورغم تداول هذه الأنباء، لم تصدر أي تأكيدات رسمية من الجهات الحكومية السورية، أو من مشايخ بلدة السويدان، حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
ويُعرف الشيخ مرهج شاهين بعشقه لتراث السويداء، حيث حوّل مضافته الخاصة إلى متحف تراثي يضم مقتنيات قديمة، مؤمنًا بأهمية غرس أصالة الماضي في نفوس الأجيال الجديدة.
وتأتي هذه الأنباء في ظل أوضاع ميدانية متوترة تشهدها مناطق متفرقة من ريف السويداء، حيث سجلت تقارير محلية عمليات تصفية ميدانية في بلدتي "الثعلة" و"ولغا"، إضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات الأمن السوري في محيط .
المدينة صباح الثلاثاء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
الشيخ #مرهج_شاهين يمكن أكبر من جدك وجده— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) July 15, 2025
على كل حال الوجوه واضحة والبيان الرئاسي منشور وتعليمات وزير الدفاع واضحة
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