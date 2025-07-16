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فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا!

فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا!

2025-07-16 01:06:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقط مصور أمريكي لقطات مذهلة لصاعقة تضرب برج "ون وورلد تريد سنتر" في نيويورك خلال العاصفة الممطرة التي شهدتها المدينة يوم الاثنين الماضي.

وأفاد المصور ماكس جولياني البالغ من العمر 34 عاما بأنه عند سماعه اصوات الرعد أثناء وجوده في منزله، أسرع إلى موقع تصويره المفضل في رصيف حديقة هدسون ريفر بارك على الضفة الغربية لمانهاتن، والذي اعتاد منه توثيق العواصف الرعدية.
وباستخدام كاميرا هاتفه الذكي، تمكن من التقاط عدة صور تظهر صواعق تضرب البرج الشاهق الذي يبلغ ارتفاعه 1776 قدما، بما في ذلك صاعقة مباشرة اصطدمت بهوائي البرج بينما كانت القوارب الشراعية تتمايل في مياه النهر المضطربة.


روسيا اليوم

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