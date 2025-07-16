فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا!

فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا!
وأفاد المصور ماكس جولياني البالغ من العمر 34 عاما بأنه عند سماعه اصوات الرعد أثناء وجوده في منزله، أسرع إلى موقع تصويره المفضل في رصيف حديقة هدسون ريفر بارك على الضفة الغربية لمانهاتن، والذي اعتاد منه توثيق العواصف الرعدية.
وباستخدام كاميرا هاتفه الذكي، تمكن من التقاط عدة صور تظهر صواعق تضرب البرج الشاهق الذي يبلغ ارتفاعه 1776 قدما، بما في ذلك صاعقة مباشرة اصطدمت بهوائي البرج بينما كانت القوارب الشراعية تتمايل في مياه النهر المضطربة.
روسيا اليوم
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