سوريا ..قسد تحشد قواتها في الرقة وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب

سوريا ..قسد تحشد قواتها في الرقة وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب
وأفادت مصادر سورية، فجر اليوم بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من وحدات حماية الشعب YPG وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) إلى مقرات رئيسية في مركز المدينة، وتسيير دوريات مكثفة في أحياء الرقة، لا سيما حيي المشلب والصناعة ومحيط دوار الساعة.
كما تم نشر آليات ثقيلة ونقاط تفتيش جديدة على الطرق المؤدية إلى المدينة وريفها الجنوبي والغربي.
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