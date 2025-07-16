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سوريا ..قسد تحشد قواتها في الرقة وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب

سوريا ..قسد تحشد قواتها في الرقة وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب

2025-07-16 01:06:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في محافظة الرقة، الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدأت بحشد عسكري لافت في مدينة الرقة وريفها، وسط توتر وقلق من احتمال اندلاع مواجهات جديدة في المنطقة.

وأفادت مصادر سورية، فجر اليوم بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من وحدات حماية الشعب YPG وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) إلى مقرات رئيسية في مركز المدينة، وتسيير دوريات مكثفة في أحياء الرقة، لا سيما حيي المشلب والصناعة ومحيط دوار الساعة.
كما تم نشر آليات ثقيلة ونقاط تفتيش جديدة على الطرق المؤدية إلى المدينة وريفها الجنوبي والغربي.

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