  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عاجل 11 شهيدا بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

عاجل 11 شهيدا بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

2025-07-16 01:06:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 11 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في القطاع خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.


MENAFN16072025000208011052ID1109806440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث