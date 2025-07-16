شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة
وأفادت مصادر صحفية، بأن 4 مواطنين استشهدوا بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين قرب صالة الربيع في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف استهدف برج الصفا بالمخيم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
في مدينة خان يونس، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين خلف محطة العطار في منطقة المواصي غرب المدينة، إضافة إلى استشهاد طفل (6 أعوام) وإصابة آخرين جراء قصف خيام النازحين قرب محطة طبريا بالمواصي.
ولفتت المصادر الصحفية، إلى أن انفجارات عنيفة دوت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ناجمة عن قيام جيش الاحتلال بعمليات نسف لمنازل سكنية في الحي وتصاعد السنة الدخان في المكان.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف شهيد جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
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