  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

2025-07-16 01:06:34
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن 4 مواطنين استشهدوا بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين قرب صالة الربيع في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف استهدف برج الصفا بالمخيم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

في مدينة خان يونس، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين خلف محطة العطار في منطقة المواصي غرب المدينة، إضافة إلى استشهاد طفل (6 أعوام) وإصابة آخرين جراء قصف خيام النازحين قرب محطة طبريا بالمواصي.

ولفتت المصادر الصحفية، إلى أن انفجارات عنيفة دوت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ناجمة عن قيام جيش الاحتلال بعمليات نسف لمنازل سكنية في الحي وتصاعد السنة الدخان في المكان.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف شهيد جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

MENAFN16072025000205011050ID1109806438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث