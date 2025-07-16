صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة مع بدء تأثير الرسوم

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صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة مع بدء تأثير الرسوم
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار جنبا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأربعاء، وهو ما أبقى بدوره الضغط على الين، بعدما أظهر أحدث تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة إشارات على أن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بدأت تؤثر على الأسعار.
وأدى ارتفاع أسعار سلع متنوعة مثل القهوة والأثاث المنزلي إلى زيادة معدل التضخم في حزيران، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة بكثرة.
ودفع ذلك الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، فيما تراجعت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وجاءت قفزة الدولار أكثر وضوحا مقابل الين، إذ هبطت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 149.03 خلال الليل. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 148.90 ين.
وأدى ارتفاع أسعار سلع متنوعة مثل القهوة والأثاث المنزلي إلى زيادة معدل التضخم في حزيران، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة بكثرة.
ودفع ذلك الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، فيما تراجعت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وجاءت قفزة الدولار أكثر وضوحا مقابل الين، إذ هبطت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 149.03 خلال الليل. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 148.90 ين.
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