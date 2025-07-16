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صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة مع بدء تأثير الرسوم

صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة مع بدء تأثير الرسوم

2025-07-16 01:06:29
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار جنبا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأربعاء، وهو ما أبقى بدوره الضغط على الين، بعدما أظهر أحدث تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة إشارات على أن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بدأت تؤثر على الأسعار.
وأدى ارتفاع أسعار سلع متنوعة مثل القهوة والأثاث المنزلي إلى زيادة معدل التضخم في حزيران، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة بكثرة.
ودفع ذلك الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، فيما تراجعت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وجاءت قفزة الدولار أكثر وضوحا مقابل الين، إذ هبطت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 149.03 خلال الليل. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 148.90 ين.

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