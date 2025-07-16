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طقس صيفي اعتيادي اليوم وحار الخميس والجمعة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 16 تموز (بترا)-يكون الطقس اليوم الاربعاء، صيفيا اعتياديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية ويصبح الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويبقى الطقس الجمعة، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 20، وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية ويصبح الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويبقى الطقس الجمعة، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 20، وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.
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