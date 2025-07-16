طقس صيفي اعتيادي اليوم وحار الخميس والجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تموز (بترا)-يكون الطقس اليوم الاربعاء، صيفيا اعتياديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية ويصبح الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.ويبقى الطقس الجمعة، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 20، وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.