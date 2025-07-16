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مصابون بقصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي

مصابون بقصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي

2025-07-16 12:04:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عدد من النازحين الفلسطينيين بينهم أطفال فجر اليوم الأربعاء جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال على خيامهم في شارع العطار بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

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