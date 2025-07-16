مصابون بقصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي

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مصابون بقصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عدد من النازحين الفلسطينيين بينهم أطفال فجر اليوم الأربعاء جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال على خيامهم في شارع العطار بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.
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