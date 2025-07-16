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ترامب: إيران تأمل بإجراء محادثات معنا

ترامب: إيران تأمل بإجراء محادثات معنا

2025-07-16 12:04:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.
وقال ترامب للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن قادما من بيتسبرج "يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.

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