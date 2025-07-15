1000 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالعين

MENAFN - Al-Bayan) يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة استعداداته المكثفة لاستضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تنطلق منافساتها في مدينة العين خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 60 دولة، في رقم قياسي يعكس تنامي مكانة البطولة على الصعيد الدولي.

وتأتي في طليعة الدول المشاركة كل من أوكرانيا حاملة اللقب، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، والإمارات، وأرمينيا.

وتُقام البطولة للمرة الأولى في مدينة العين، بينما تواصل دولة الإمارات استضافتها للعام الرابع على التوالي، وتشهد نسخة هذا العام نمواً استثنائياً في عدد المشاركين، حيث ارتفع من 200 لاعب ولاعبة في النسخة الثالثة التي أُقيمت عام 2022 إلى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة في نسخة هذا العام، ما يؤكد النجاح المتصاعد للبطولة والدور الحيوي لدولة الإمارات في تحويلها إلى وجهة مفضلة للمواهب الصاعدة في رياضات الفنون القتالية المختلطة.

وأكد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، أن التحضيرات للبطولة تسير وفق خطة شاملة تشمل الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، لضمان تقديم نسخة متميزة تليق بمكانة الإمارات وتاريخها في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال إن نسخة هذا العام تُسجل مشاركة قياسية تعكس النمو المتسارع الذي تشهده البطولة، وتعزز من حضورها العالمي كمنصة لتأهيل أبطال المستقبل في الفنون القتالية المختلطة.

وأوضح أن هذه النسخة ستوفر تجربة متكاملة للرياضيين والوفود والجمهور، سواء على مستوى المنافسات أو من خلال البرامج الثقافية والترفيهية المصاحبة، بما يسهم في ترسيخ مكانة البطولة كحدث رياضي عالمي وملتقى للمواهب الواعدة.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لخوض المنافسات من خلال معسكر تدريبي خارجي في تايلاند، بهدف رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتمكينهم من تقديم أداء مشرف يعكس تطور رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، والمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.