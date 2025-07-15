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التضخم في السعودية يتسارع قليلاً مدفوع بالزيادة في أسعار النقل والسلع

التضخم في السعودية يتسارع قليلاً مدفوع بالزيادة في أسعار النقل والسلع

2025-07-15 07:12:11
(MENAFN- Al-Bayan) تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية قليلاً إلى 2.3% خلال يونيو، مقارنة بـ2.2% في مايو، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.

جاء هذا الارتفاع رغم تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار في أكبر مجموعتين وزناً ضمن المؤشر، وهما "السكن والمياه والكهرباء" و"الأغذية والمشروبات". إلا أن التضخم تأثر بصعود الأسعار في مجموعات "النقل"، و"السلع والخدمات الشخصية المتنوعة"، و"تأثيث وتجهيزات المنزل"، والتي تُعد من أبرز المجموعات المؤثرة بعد السكن والغذاء.

على أساس شهري، تسارع التضخم أيضاً إلى 0.2% الشهر الماضي مقارنةً مع 0.1% في مايو.

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