"دوكاب" تشارك في "بيلد آسيا 2025" لدعم أكبر مستشفى في كاي تاك -هونغ كونغ

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء توريدها للكابلات الكهربائية المتطورة لمستشفى الجديد في منطقة كاي تاك، أحد أكبر وأحدث مشاريع البنية التحتية الصحية في هونغ كونغ.

جاء ذلك خلال مشاركة المجموعة في فعاليات معرض ((بيلد آسيا Build4Asia2025))، الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا المبتكرة لقطاعات الأمن والبناء والهندسة الكهربائية، والذي يقام في هونغ كونغ في الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2025. وقد عرضت دوكاب خلال المعرض حلولها الشاملة للكابلات التي تركز على السلامة، والتي ستدعم البنية التحتية الحيوية للمستشفى.

وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في ((دوكاب)): ((نفخر بدعم مشروع مستشفى الجديد في كاي تاك، وتعد هذه الخطوة إضافة قيمة لعملياتنا المتوسعة في أنحاء آسيا. يعكس المشروع التزامنا بدعم احتياجات البنية التحتية المتنامية في آسيا، في وقتٍ تتصدر فيه الرعاية الصحية أولويات الحكومات. تتطلب مرافق الرعاية الصحية أعلى مستويات السلامة والموثوقية، وتشكل حلولنا للكابلات المقاومة للحريق ومنخفضة الدخان الركيزة الأساسية لهذه العمليات الحيوية)).

وأكد أن الفوز بمشروع مستشفى الجديد يعزز مكانة دوكاب شريكاً موثوقاً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، حيث يسهم التوسع السريع والنمو السكاني في زيادة الطلب غير المسبوق على مشاريع الرعاية الصحية والنقل والتنمية الحضرية.

ويعد مستشفى الجديد، الذي يضم 37 غرفة عمليات، ومركزاً متخصصاً لعلم الأعصاب، ومركزاً للأورام، بالإضافة إلى مركز صحي مجتمعي، بسعة إجمالية تصل إلى 2400 سرير، الركيزة الأساسية في استراتيجية هونغ كونغ لمواجهة تحديات شيخوخة السكان وتزايد أعدادهم في منطقة كولون.

حلول شاملة وموثوقة

وتم اختيار شركة ((دوكاب)) لتزويد أكثر من 455 كيلومتراً من الكابلات المتخصصة لهذا المرفق الصحي المتطور، مما يعكس قدرتها العالية على تقديم الحلول الشاملة والفعالة التي تلبي المتطلبات الدقيقة للبنية التحتية للخدمات الأساسية. ويتماشى هذا المشروع مع محفظة ((دوكاب)) الواسعة من حلول الكابلات التي تركز على السلامة، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات بيئات الرعاية الصحية المتقدمة.

وتشمل حلول الكابلات التي توفرها ((دوكاب)) لهذا المشروع الرائد تركيزاً كبيراً على السلامة من الحرائق والأداء العالي لضمان بيئة آمنة وموثوقة في المرافق الصحية. ومن بين هذه الحلول، كابلات LSZH (منخفضة الدخان الخالية من الهالوجين) وأسلاك XL-LSZH للمباني، والتي تضمن الحد الأدنى من الانبعاثات السامة في حال وقوع حوادث حريق، مما يقلل من المخاطر على الأرواح والممتلكات. كما توفر حلول ((دوكاب)) نحو 300 كيلومتر من الكابلات المدرعة المصنعة وفقاً لمعايير BS 6724، والتي تعزز الحماية الميكانيكية والكهربائية للكابلات في البيئات الحساسة.

كذلك، ستزود ((دوكاب)) المشروع بنحو 40.000 كيلومتر من أسلاك XL-LSZH المطابقة لمواصفات BS EN 50525-3-41، ما يضمن جودة عالية وأداءً مستداماً، وفيما يتعلق بأنظمة مقاومة الحرائق، ستوفر ((دوكاب)) نحو 150 كيلومتراً من كابلات FLAM BICC 6 المصممة لحماية الدوائر الحرجة، إلى جانب 15.000 كيلومتر من كابلات FLAM BICC 1 التي تضمن استمرار التشغيل أثناء حالات الطوارئ الناتجة عن الحرائق.

وقد تم تصميم هذه الكابلات خصيصاً للحفاظ على سلامة الدوائر الكهربائية أثناء الحرائق، وهو أمر رئيسي في المستشفيات لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطبية الحيوية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى.