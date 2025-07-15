ترامب يعتزم استثمار 70 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والطاقة

MENAFN - Al-Bayan) يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان، اليوم الثلاثاء، عن حزمة استثمارات بقيمة 70 مليار دولار في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة بولاية بنسلفانيا، في أحدث دفعة من البيت الأبيض لتسريع وتيرة تطوير التكنولوجيا الناشئة.

من المقرر أن يستعرض ترامب تفاصيل المبادرات الجديدة خلال فعالية تنظم خارج مدينة بيتسبرغ، بحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التخطيط. وأضاف المسؤول إن الاستثمارات، التي ستأتي عبر مجموعة من الشركات، تشمل إنشاء مراكز بيانات جديدة وتوسيع قدرات توليد الكهرباء وتحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وإعداد مهنيين متخصصين في الذكاء الاصطناعي.

ويشارك ترامب في الفعالية إلى جانب السيناتور الجمهوري ديفيد ماكورميك، الذي يستضيف النسخة الافتتاحية من قمة الطاقة والابتكار في بنسلفانيا، المقامة في جامعة كارنيجي ميلون. ومن المرتقب حضور قادة قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة، بما في ذلك ما يصل إلى 60 مديراً تنفيذياً.

ومن بين الشخصيات المنتظر مشاركتها، لاري فينك من شركة ((بلاك روك))، وأليكس كارب من ((بالانتير تكنولوجيز))، وداريو أمودي من ((أنثروبيك))، ودارين وودز من ((إكسون موبيل))، ومايك ويرث من ((شيفرون))، بحسب المسؤول.

من المتوقع أن يعلن جون غراي رئيس ((بلاكستون))، عن مشروع بقيمة 25 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات، بجانب إطلاق مشروع مشترك لزيادة قدرات توليد الكهرباء، وهو ما يتوقع أن يوفر 6000 وظيفة سنوياً في قطاع الإنشاءات، و3000 وظيفة دائمة، بحسب جيك مورفي، المتحدث باسم ماكورميك.

التزام أمريكي بالتفوق في الذكاء الاصطناعي

تمثل الإعلانات المرتقبة اليوم أحدث خطوة يتخذها ترامب نحو الوفاء بتعهده بضمان الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. فمنذ بداية ولايته الثانية، تبنى الرئيس استراتيجية شاملة تشمل جذب استثمارات من القطاع الخاص وتخفيف القيود التنظيمية وتسريع صدور التراخيص اللازمة للمشاريع الجديدة.

في وقت سابق من هذا العام، أعلن ترامب عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من قبل ((سوفت بنك غروب)) و((أوبن إيه آي)) و((أوراكل)). كما ألغت إدارة ترامب القيود التي فرضت على رقائق الذكاء الاصطناعي خلال عهد جو بايدن، ضمن خطة أوسع لتعزيز الابتكار الأمريكي وتسهيل وصول حلفاء الولايات المتحدة إلى التكنولوجيا المتقدمة.

تهدف هذه التحركات إلى إبقاء الولايات المتحدة متقدمة على الصين في سباق التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد ضخت بكين استثمارات كبيرة في هذا القطاع الناشئ، وأثارت شركة ((ديب سيك)) الناشئة الصينية قلق المستثمرين في وول ستريت خلال يناير الماضي، بعد أن كشفت عن نموذجها للذكاء الاصطناعي ((آر 1)) (R1)، الذي أظهر إمكانية تطوير الذكاء الاصطناعي بتكاليف منخفضة جداً.

مراكز البيانات وتزايد الطلب على الكهرباء

كما شدد ترامب ومسؤولون في إدارته على أهمية تلبية أولوية أخرى لقطاع التكنولوجيا، وهي ضمان امتلاك الولايات المتحدة كهرباء كافية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب رؤيتهم، فإن توفير إمدادات كهربائية كافية يرتبط بالأمن القومي، وهو أمر ضروري لضمان استمرار تفوق الولايات المتحدة على منافسيها العالميين في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي.

بحلول عام 2035، من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات نحو 8.6% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف حصتها الحالية البالغة 3.5%، وفقاً لبيانات ((بلومبرغ إن إي إف)).

في هذا السياق، أشارت إدارة ترامب إلى أن توسيع الاعتماد على محطات الكهرباء العاملة بالفحم، إلى جانب الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي والطاقة النووية، يعد ضرورياً لدعم هذا النمو المتسارع.

كما حذرت من أن عدم اتخاذ هذه الخطوات قد يؤدي إلى انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي مستقبلاً. وقد استخدمت وزارة الطاقة الأمريكية صلاحيات الطوارئ للإبقاء على محطتي توليد كهرباء كان من المقرر إغلاقهما، كما ألمحت إلى احتمالية تدخل فيدرالي إضافي.

البعد السياسي لاختيار بنسلفانيا

باستضافة الحدث في ولاية بنسلفانيا، يبرز ترامب وماكورميك الأهمية السياسية لتسريع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. والولاية المهمة معروفة بأنها ساحة ((معترك)) انتخابي، حيث فاز بها الرئيس السابق بايدن في عام 2020، فيما استعادها ترامب في انتخابات 2024.

تأتي هذه الفعالية بعد إتمام صفقة استحواذ شركة ((نيبون ستيل)) اليابانية على شركة ((يو إس ستيل))، ومقرها بيتسبرغ، مقابل 14.1 مليار دولار. وقد أنهت هذه الصفقة نزاع استحواذ شرس تداخل مع السياسة الأمريكية لأشهر عدة إلى أن نالت في النهاية دعم ترامب.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تعزيز إنتاج الصلب المحلي وحماية آلاف الوظائف. وكان كل من ترامب وبايدن يسعيان لاستمالة دعم النقابات العمالية، فيما أعلنت نقابة عمال الصلب المتحدين معارضتها للصفقة.