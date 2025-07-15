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اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي تفتح باب التسجيل لمسابقة (موروث النخلة) عبر موقعها الرسمي

اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي تفتح باب التسجيل لمسابقة (موروث النخلة) عبر موقعها الرسمي

2025-07-15 07:08:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي عن فتح باب التسجيل لمسابقة (موروث النخلة)، وذلك عبر موقعها الرسمي ضمن جهودها المتواصلة لإحياء الموروث الزراعي، وتعزيز مكانة النخلة في الوعي المجتمعي، استنادًا إلى التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وتشمل المسابقة ثلاث فئات رئيسية هي (تكريب النخيل) التي تُعنى بفن تنظيف جذع النخلة وتشذيبه، وفئة (فصل الفسيلة) التي تتعلق بمهارة فصل الشتلات بطريقة علمية وصحية، بالإضافة إلى فئة (أفضل مزرعة نخيل) التي تُقيَّم بناءً على النظافة والتنظيم والمظهر العام للمزرعة.

وأكدت اللجنة أن المشاركة متاحة للمزارعين وأصحاب المزارع في مملكة البحرين، وذلك عبر تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية على الموقع المخصص، مع ضرورة إدخال المعلومات الشخصية ومعلومات المزرعة، على أن تلتزم جميع المشاركات بالشروط الفنية الخاصة بكل فئة، بما في ذلك وجود 50 نخلة على الأقل ضمن فئة أفضل مزرعة.

وتعد هذه المسابقة إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي للحفاظ على التراث الزراعي الوطني وتسليط الضوء على النخلة بوصفها رمزًا للهوية البحرينية ومكونًا أصيلًا في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، التي عُرفت قديمًا بـ "بلد المليون نخلة".

وشكلت اللجنة المنظمة فريق عمل متخصص لإدارة المسابقة وتحكيمها، يضم نخبة من الخبراء في المجال الزراعي، وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم الباحث والخبير الاستشاري الوطني في مجال الإنتاج الزراعي ووقاية النبات.

ودعت اللجنة المزارعين والمهتمين إلى المسارعة في التسجيل والمشاركة، مؤكدة أن هذه المسابقة تمثل منصة تنافسية هادفة لإبراز الكفاءات البحرينية في مجال العناية بالنخيل، وتعزيز الروابط بين الأجيال والممارسات الزراعية الأصيلة، على أن يُعلن عن الجدول الزمني وآلية التقييم والجوائز في وقت لاحق عبر المنصات الرسمية.

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات والتسجيل في المسابقة، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني حيث توجد كافة التفاصيل والاشتراطات الخاصة بهذا الحدث:

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