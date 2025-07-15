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اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي تفتح باب التسجيل لمسابقة (موروث النخلة) عبر موقعها الرسمي
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي عن فتح باب التسجيل لمسابقة (موروث النخلة)، وذلك عبر موقعها الرسمي ضمن جهودها المتواصلة لإحياء الموروث الزراعي، وتعزيز مكانة النخلة في الوعي المجتمعي، استنادًا إلى التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وتشمل المسابقة ثلاث فئات رئيسية هي (تكريب النخيل) التي تُعنى بفن تنظيف جذع النخلة وتشذيبه، وفئة (فصل الفسيلة) التي تتعلق بمهارة فصل الشتلات بطريقة علمية وصحية، بالإضافة إلى فئة (أفضل مزرعة نخيل) التي تُقيَّم بناءً على النظافة والتنظيم والمظهر العام للمزرعة.
وأكدت اللجنة أن المشاركة متاحة للمزارعين وأصحاب المزارع في مملكة البحرين، وذلك عبر تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية على الموقع المخصص، مع ضرورة إدخال المعلومات الشخصية ومعلومات المزرعة، على أن تلتزم جميع المشاركات بالشروط الفنية الخاصة بكل فئة، بما في ذلك وجود 50 نخلة على الأقل ضمن فئة أفضل مزرعة.
وتعد هذه المسابقة إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي للحفاظ على التراث الزراعي الوطني وتسليط الضوء على النخلة بوصفها رمزًا للهوية البحرينية ومكونًا أصيلًا في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، التي عُرفت قديمًا بـ "بلد المليون نخلة".
وشكلت اللجنة المنظمة فريق عمل متخصص لإدارة المسابقة وتحكيمها، يضم نخبة من الخبراء في المجال الزراعي، وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم الباحث والخبير الاستشاري الوطني في مجال الإنتاج الزراعي ووقاية النبات.
ودعت اللجنة المزارعين والمهتمين إلى المسارعة في التسجيل والمشاركة، مؤكدة أن هذه المسابقة تمثل منصة تنافسية هادفة لإبراز الكفاءات البحرينية في مجال العناية بالنخيل، وتعزيز الروابط بين الأجيال والممارسات الزراعية الأصيلة، على أن يُعلن عن الجدول الزمني وآلية التقييم والجوائز في وقت لاحق عبر المنصات الرسمية.
وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات والتسجيل في المسابقة، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني حيث توجد كافة التفاصيل والاشتراطات الخاصة بهذا الحدث:
وتشمل المسابقة ثلاث فئات رئيسية هي (تكريب النخيل) التي تُعنى بفن تنظيف جذع النخلة وتشذيبه، وفئة (فصل الفسيلة) التي تتعلق بمهارة فصل الشتلات بطريقة علمية وصحية، بالإضافة إلى فئة (أفضل مزرعة نخيل) التي تُقيَّم بناءً على النظافة والتنظيم والمظهر العام للمزرعة.
وأكدت اللجنة أن المشاركة متاحة للمزارعين وأصحاب المزارع في مملكة البحرين، وذلك عبر تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية على الموقع المخصص، مع ضرورة إدخال المعلومات الشخصية ومعلومات المزرعة، على أن تلتزم جميع المشاركات بالشروط الفنية الخاصة بكل فئة، بما في ذلك وجود 50 نخلة على الأقل ضمن فئة أفضل مزرعة.
وتعد هذه المسابقة إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي للحفاظ على التراث الزراعي الوطني وتسليط الضوء على النخلة بوصفها رمزًا للهوية البحرينية ومكونًا أصيلًا في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، التي عُرفت قديمًا بـ "بلد المليون نخلة".
وشكلت اللجنة المنظمة فريق عمل متخصص لإدارة المسابقة وتحكيمها، يضم نخبة من الخبراء في المجال الزراعي، وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم الباحث والخبير الاستشاري الوطني في مجال الإنتاج الزراعي ووقاية النبات.
ودعت اللجنة المزارعين والمهتمين إلى المسارعة في التسجيل والمشاركة، مؤكدة أن هذه المسابقة تمثل منصة تنافسية هادفة لإبراز الكفاءات البحرينية في مجال العناية بالنخيل، وتعزيز الروابط بين الأجيال والممارسات الزراعية الأصيلة، على أن يُعلن عن الجدول الزمني وآلية التقييم والجوائز في وقت لاحق عبر المنصات الرسمية.
وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات والتسجيل في المسابقة، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني حيث توجد كافة التفاصيل والاشتراطات الخاصة بهذا الحدث:
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