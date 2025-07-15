لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعقد اجتماعها الدوري

لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعقد اجتماعها الدوري
وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة إدماج احتياجات المرأة ضمن سياسات وبرامج الوزارة في مختلف القطاعات والمبادرات، ترسيخًا لمعايير التوازن بين الجنسين في بيئة العمل المؤسسي، وبما ينسجم مع أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025–2026).
وناقشت اللجنة عددًا من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل متكاملة وتدعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص على كافة المستويات داخل الوزارة.
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