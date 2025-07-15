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لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعقد اجتماعها الدوري

لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعقد اجتماعها الدوري

2025-07-15 07:08:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعها الدوري، برئاسة دنيا فيصل سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة.


وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة إدماج احتياجات المرأة ضمن سياسات وبرامج الوزارة في مختلف القطاعات والمبادرات، ترسيخًا لمعايير التوازن بين الجنسين في بيئة العمل المؤسسي، وبما ينسجم مع أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025–2026).


وناقشت اللجنة عددًا من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل متكاملة وتدعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص على كافة المستويات داخل الوزارة.

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