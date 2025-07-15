عجلون : استياء من تنفيذ جزئي لتوسعة طريق رأس منيف

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 15 تموز (بترا)-علي فريحات- يشكل طريق رأس منيف المرجم مسارًا حيويًا يربط قرى ومواقع سياحية غير أن تنفيذ التوسعة بشكل جزئي دون استكمال الأعمال حول أجزاء من الطريق إلى نقاط خطرة ما أثار استياء المواطنين.

وقال المواطن أحمد القضاة إن الطريق بات يشكل خطرًا يوميًا على حياة السائقين والمارة لا سيما في بدايته ونهايته حيث لم تشمل أعمال التوسعة هذه المناطق رغم أن غالبية الحوادث تقع فيها.

وأشار المواطن محمد القضاة إلى أن طول الطريق يبلغ نحو 1200 متر بينما اقتصر العمل على نحو 480 مترًا فقط من الجزء الأوسط في تجاهل واضح للنقاط الأخطر والتي تفتقر لأدنى معايير السلامة العامة.

وبينت مديرة مديرية أشغال عجلون رحاب العتوم أن العطاء شمل فقط الجزء الواقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة بينما تقع بدايات الطريق ونهايته ضمن حدود بلديتي عجلون الكبرى والعيون وبالتالي لا تقع ضمن صلاحيات الوزارة استنادًا إلى تعليمات من رئاسة الوزراء وتحديثات منصة إدارة الطرق النافذة للعام 2025.

وأضافت العتوم أن الطريق مستملك لصالح الوزارة بطول لا يتجاوز 500 متر فقط وهو الجزء الذي يتم العمل عليه حاليًا ، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالتعليمات التنظيمية التي تمنعها من تنفيذ أعمال خارج نطاق اختصاصها رغم وجود دراسات سابقة شملت الطريق بالكامل.

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة إن مراجعة برامج البلدية و العطاءات الصادرة عنها لم تظهر أي مشروعات تتعلق بهذا الطريق، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال العامة هي الجهة التي أعدت الدراسات وطرحت عطاء لمسافة 1200 متر إلا أن التنفيذ اقتصر على جزء فقط، ما أدى إلى تجزئة المشروع بشكل لا يخدم المصلحة العامة.

وأشار إلى أنه لا مانع لدى بلدية عجلون الكبرى من تنفيذ أعمال خارج حدودها إذا كانت تخدم المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن فتح الطريق وتنفيذه كاملًا وفق المسار التنظيمي المعتمد أمر ضروري.

وقال إن البلدية لم تشارك بتحديد أولويات المشروع، موضحًا أنه تواصل شخصيًا مع مدير منطقة الروابي الذي أكد عدم وجود أي تنسيق مع البلدية بهذا الخصوص.

--(بترا)

ع.ف/ا ص

15/07/2025 13:36:32