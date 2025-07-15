تربية بني كنانة تبحث ترتيبات تنفيذ برنامج بصمة
إربد 15 تموز (بترا)- عقدت مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة المشرفة على تنفيذ البرنامج الوطني "بصمة" لعام 2025، برئاسة مدير التربية الدكتور زياد الجراح.
ويشارك بالبرنامج هذا العام 400 طالب وطالبة، موزعين على مركزين تدريبيين (مركز الذكور في مدرسة حسين الطوالبة الثانوية للبنين، ومركز الإناث في مدرسة القصفة الأساسية المختلطة).
وأكد الجراح، بحضور مديرة الشؤون الإدارية الدكتورة رانية البديوي، ومديرة الشؤون التعليمية الدكتورة وفاء البخيت، أهمية تنفيذ البرنامج بما يعكس أهدافه الوطنية والتربوية، مشيرا إلى أن "بصمة" يمثل نموذجا رياديا في صقل شخصية الطلبة، وتعزيز مفاهيم العمل الجماعي والانضباط والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.
وقال إن البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تشمل التدريب العسكري والكشفي، والعمل التطوعي، والرياضة، والتثقيف الأمني والوطني، إلى جانب تطوير المهارات الحياتية والتواصل والحوار.
وأشار إلى أن وزارة التربية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى استثمار العطلة الصيفية للطلبة بطريقة إيجابية، تعزز قيم الولاء والانتماء، وتنمي روح المشاركة والعطاء المجتمعي، وتكسب الطلبة خبرات ومهارات تسهم في بناء شخصياتهم المتوازنة.
--(بترا)
ا ح/ ع أ/ف ق
15/07/2025 13:45:21
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