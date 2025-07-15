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تربية بني كنانة تبحث ترتيبات تنفيذ برنامج بصمة

تربية بني كنانة تبحث ترتيبات تنفيذ برنامج بصمة

2025-07-15 07:07:44
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 15 تموز (بترا)- عقدت مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة المشرفة على تنفيذ البرنامج الوطني "بصمة" لعام 2025، برئاسة مدير التربية الدكتور زياد الجراح.
ويشارك بالبرنامج هذا العام 400 طالب وطالبة، موزعين على مركزين تدريبيين (مركز الذكور في مدرسة حسين الطوالبة الثانوية للبنين، ومركز الإناث في مدرسة القصفة الأساسية المختلطة).
وأكد الجراح، بحضور مديرة الشؤون الإدارية الدكتورة رانية البديوي، ومديرة الشؤون التعليمية الدكتورة وفاء البخيت، أهمية تنفيذ البرنامج بما يعكس أهدافه الوطنية والتربوية، مشيرا إلى أن "بصمة" يمثل نموذجا رياديا في صقل شخصية الطلبة، وتعزيز مفاهيم العمل الجماعي والانضباط والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.
وقال إن البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تشمل التدريب العسكري والكشفي، والعمل التطوعي، والرياضة، والتثقيف الأمني والوطني، إلى جانب تطوير المهارات الحياتية والتواصل والحوار.
وأشار إلى أن وزارة التربية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى استثمار العطلة الصيفية للطلبة بطريقة إيجابية، تعزز قيم الولاء والانتماء، وتنمي روح المشاركة والعطاء المجتمعي، وتكسب الطلبة خبرات ومهارات تسهم في بناء شخصياتهم المتوازنة.
--(بترا)
ا ح/ ع أ/ف ق
15/07/2025 13:45:21

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