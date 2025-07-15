اتفاقية تعاون أكاديمي بين الهاشمية و جامعة هونغ كونغ

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 15 تموز (بترا)- وقعت كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية اتفاقية تعاون أكاديمي مع نظيرتها في جامعة هونغ كونغ، المصنفة ضمن أفضل الجامعات العالمية، حيث تحتل المرتبة الثانية آسيويا.

وبحسب بيان للجامعة الهاشمية، تسعى الاتفاقية إلى توطيد الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث والتدريب السريري، وتنفيذ برامج علمية مشتركة، إضافة إلى توفير فرص لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي والتخصصي في مجال طب الأسنان.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي العالمية المتميزة، مشيرا إلى أن هذا التعاون مع جامعة هونغ كونغ يعكس حرص "الهاشمية" على تطوير بيئة أكاديمية وبحثية بمعايير دولية، ويمنح الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فرصا تعليمية وتدريبية نوعية تواكب أحدث التطورات في العالم.

من جهته، شدد عميد كلية طب الأسنان في الجامعة، الدكتور زياد الدويري، على أهمية الاتفاقية في دفع مسيرة الكلية نحو التميز والابتكار.

وقال إن هذا التعاون مع واحدة من أبرز كليات طب الأسنان عالميا سيمكننا من تطوير المناهج الدراسية وتعزيز المهارات السريرية والبحثية لدى طلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية، خصوصا في مجالات الابتكار والتقنيات الرقمية، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته.

من جانبه، أكد عميد كلية طب الأسنان في جامعة هونغ كونغ، الدكتور لي جيان جين، أن الكلية تؤمن بأهمية الشراكات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التميز في التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن "الهاشمية" تتطلع، ومن خلال الاتفاقية، إلى تنفيذ مشاريع أكاديمية مشتركة تسهم في إعداد جيل متميز من أطباء الأسنان، مزودين بأحدث المهارات والمعارف العلمية.

--(بترا)

ن ش/ع أ/ف ق

15/07/2025 13:52:34