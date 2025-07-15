اتفاقية تعاون أكاديمي بين الهاشمية و جامعة هونغ كونغ

اتفاقية تعاون أكاديمي بين الهاشمية و جامعة هونغ كونغ
الزرقاء 15 تموز (بترا)- وقعت كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية اتفاقية تعاون أكاديمي مع نظيرتها في جامعة هونغ كونغ، المصنفة ضمن أفضل الجامعات العالمية، حيث تحتل المرتبة الثانية آسيويا.
وبحسب بيان للجامعة الهاشمية، تسعى الاتفاقية إلى توطيد الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث والتدريب السريري، وتنفيذ برامج علمية مشتركة، إضافة إلى توفير فرص لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي والتخصصي في مجال طب الأسنان.
وأكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي العالمية المتميزة، مشيرا إلى أن هذا التعاون مع جامعة هونغ كونغ يعكس حرص "الهاشمية" على تطوير بيئة أكاديمية وبحثية بمعايير دولية، ويمنح الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فرصا تعليمية وتدريبية نوعية تواكب أحدث التطورات في العالم.
من جهته، شدد عميد كلية طب الأسنان في الجامعة، الدكتور زياد الدويري، على أهمية الاتفاقية في دفع مسيرة الكلية نحو التميز والابتكار.
وقال إن هذا التعاون مع واحدة من أبرز كليات طب الأسنان عالميا سيمكننا من تطوير المناهج الدراسية وتعزيز المهارات السريرية والبحثية لدى طلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية، خصوصا في مجالات الابتكار والتقنيات الرقمية، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته.
من جانبه، أكد عميد كلية طب الأسنان في جامعة هونغ كونغ، الدكتور لي جيان جين، أن الكلية تؤمن بأهمية الشراكات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التميز في التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن "الهاشمية" تتطلع، ومن خلال الاتفاقية، إلى تنفيذ مشاريع أكاديمية مشتركة تسهم في إعداد جيل متميز من أطباء الأسنان، مزودين بأحدث المهارات والمعارف العلمية.
--(بترا)
ن ش/ع أ/ف ق
15/07/2025 13:52:34
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