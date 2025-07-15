محافظ الكرك يطلع على واقع التعليم في المحافظة

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الكرك 15 تموز (بترا)- أكد محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، إن التعليم بمثابة الدعامة الأساسية للتقدم المجتمعي والنهضة الحضارية وهو الوسيلة التي تقود الفرد لتحقيق أهدافه وتجعله قادرا على الإبداع والابتكار.

وأشار الشريف، خلال زيارة لمديرية تربية قصبة الكرك للاطلاع على واقع المسيرة التعليمية في المدارس التابعة لها، إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات للنهوض بالعملية التربوية وتحقيق غاياتها المنشودة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي أظهرتها المديرية من كفاءة عالية في تنفيذ امتحانات الثانوية العامة وفق الأطر والتعليمات الناظمة، وفي أجواء سادها الانضباط والنزاهة والعدالة.

بدوره، عبر مدير المديرية سامر المجالي، عن اعتزازه بالدعم والمتابعة اللذين توليهما محافظة الكرك ودوائرها الرسمية للشأن التربوي، مثمنا الشراكة الإيجابية التي تسهم في خدمة الطلبة والارتقاء بالعمل التربوي على مستوى المحافظة.

وحضر اللقاء مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، ومديرة الشؤون الإدارية كوثر الحمايدة، ورئيس قسم شؤون الموظفين الدكتور بسام المعايطة، ورئيس قسم الرقابة الداخلية انشراح المعايطة، ورئيس قسم الامتحانات عاصم المدادحة، ورئيس قسم الإعلام المهندس ابراهيم العرود، والمحرر الصحفي أحمد الجراجرة.

--(بترا)

م ع أ ط/ع أ/ف ق

15/07/2025 13:55:43





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