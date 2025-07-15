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بنك ABC يحصد جائزة "أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط" من مجلة "ذا بانكر" للمرة الثانية
(MENAFN- Bank ABC) المنامة، البحرين: فاز بنك ABC بجائزة "أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط" من مجلة "ذا بانكر" التابعة لفاينانشيال تايمز وذلك للمرة الثانية. وتمثل هذه الجائزة الإقليمية دليلاً على التقدم المتواصل الذي يحرزه البنك في تنفيذ إستراتيجيته الرقمية الطموحة. تُعد جوائز "ذا بانكر" معياراً عالمياً للتميز المصرفي، ويشرف على تقييمها نخبة من قادة الصناعة المصرفية وكبار محرري فاينانشيال تايمز.
وقد تميّز بنك ABC بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ومبتكرة لعملائه من الشركات، عبر منصة موحدة تتيح ربطاً مباشراً سلساً مع خدمات ومنتجات البنك. ويشمل ذلك الاطلاق العالمي لمنصة الشركات الجديدة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة مخصصة بناءاَ على احتياجات كل عميل، والوصول الفوري إلى حلول وخدمات البنك في مجالات إدارة النقد وتمويل سلسلة التوريد والتجارة.
وفي تعليقه على هذا الانجاز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، السيد/ صائل الوعري: "يشرفنا الحصول على جائزة "ذا بانكر" للمعاملات المصرفية على مستوى الشرق الأوسط. وأشكر مجموعة فاينانشيال تايمز على هذه التكريم المرموق. يسلط هذا التكريم الضوء على رحلة البنك للتحول الإستراتيجي المدروسة وجهودنا المتواصلة لإعادة صياغة المشهد المصرفي في المنطقة باعتبارنا بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلال العام الماضي، قمنا بتسريع وتيرة رقمنة أعمالنا المصرفية لبنك الجملة وطورنا شبكتنا العالمية لنقدم لعملائنا منصة متكاملة ومتعددة التجارب، تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. يمثل هذا الإنجاز دليلًا على الجهود المشتركة لفريقنا الدؤوب، وأود أن أخص بالشكر فريق عملنا على تفانيهم، كما أعبر عن إمتنانا العميق لعملائنا على ثقتهم الدائمة."
يقدم بنك ABC خدماته للعملاء في خمس وعشرين سوقًا عبر شبكه دولية تشمل خمسة عشر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقارة أوروبا والأمريكتين وآسيا. ويواصل البنك تنفيذ استراتيجية نمو شاملة، ترتكز على تعزيز الأداء الأساسي، وتسريع رقمنة الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ومن أبرز إنجازاته في هذا السياق، الاندماج الإستراتيجي مع بنك بلوم مصر، والذي شمل دمج أكثر من ١٨ وحدة أعمال ودعم وتوسيع الحصة السوقية للبنك وتعزيز حضوره التنافسي في السوق المصرية.
أما على صعيد الابتكار الرقمي، فقد واصل البنك طرح حلول رقمية سلسة فيما يتعلق بالتسجيل الرقمي للشركات عبر 13 وحدة عالمية، مما يتيح للشركات فتح الحسابات في أقل من ثماني ساعات، مقارنة بمتوسط ٦٠ يومًا في القطاع المصرفي التقليدي. كما تعاون البنك مع مصرف البحرين المركزي وبنك جي بي مورجان لإطلاق منصة متطورة للمدفوعات الفورية العابرة للحدود، مدعومة بتقنية البلوك تشين وسجل الحسابات الموزّعة، مما أحدث نقلة نوعية في كفاءة المدفوعات التجارية.
وبالاستناد إلى هذه التجارب، يواصل بنك ABC إحداث أثر ملموس في القطاع المالي بالمنطقة من خلال تقديم تجارب وخدمات رقمية رائدة، وتحقيق نتائج مالية قوية، وابتكار نموذج مصرفي يلبي تطلعات عملائه من الشركات.
وقد تميّز بنك ABC بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ومبتكرة لعملائه من الشركات، عبر منصة موحدة تتيح ربطاً مباشراً سلساً مع خدمات ومنتجات البنك. ويشمل ذلك الاطلاق العالمي لمنصة الشركات الجديدة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة مخصصة بناءاَ على احتياجات كل عميل، والوصول الفوري إلى حلول وخدمات البنك في مجالات إدارة النقد وتمويل سلسلة التوريد والتجارة.
وفي تعليقه على هذا الانجاز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، السيد/ صائل الوعري: "يشرفنا الحصول على جائزة "ذا بانكر" للمعاملات المصرفية على مستوى الشرق الأوسط. وأشكر مجموعة فاينانشيال تايمز على هذه التكريم المرموق. يسلط هذا التكريم الضوء على رحلة البنك للتحول الإستراتيجي المدروسة وجهودنا المتواصلة لإعادة صياغة المشهد المصرفي في المنطقة باعتبارنا بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلال العام الماضي، قمنا بتسريع وتيرة رقمنة أعمالنا المصرفية لبنك الجملة وطورنا شبكتنا العالمية لنقدم لعملائنا منصة متكاملة ومتعددة التجارب، تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. يمثل هذا الإنجاز دليلًا على الجهود المشتركة لفريقنا الدؤوب، وأود أن أخص بالشكر فريق عملنا على تفانيهم، كما أعبر عن إمتنانا العميق لعملائنا على ثقتهم الدائمة."
يقدم بنك ABC خدماته للعملاء في خمس وعشرين سوقًا عبر شبكه دولية تشمل خمسة عشر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقارة أوروبا والأمريكتين وآسيا. ويواصل البنك تنفيذ استراتيجية نمو شاملة، ترتكز على تعزيز الأداء الأساسي، وتسريع رقمنة الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ومن أبرز إنجازاته في هذا السياق، الاندماج الإستراتيجي مع بنك بلوم مصر، والذي شمل دمج أكثر من ١٨ وحدة أعمال ودعم وتوسيع الحصة السوقية للبنك وتعزيز حضوره التنافسي في السوق المصرية.
أما على صعيد الابتكار الرقمي، فقد واصل البنك طرح حلول رقمية سلسة فيما يتعلق بالتسجيل الرقمي للشركات عبر 13 وحدة عالمية، مما يتيح للشركات فتح الحسابات في أقل من ثماني ساعات، مقارنة بمتوسط ٦٠ يومًا في القطاع المصرفي التقليدي. كما تعاون البنك مع مصرف البحرين المركزي وبنك جي بي مورجان لإطلاق منصة متطورة للمدفوعات الفورية العابرة للحدود، مدعومة بتقنية البلوك تشين وسجل الحسابات الموزّعة، مما أحدث نقلة نوعية في كفاءة المدفوعات التجارية.
وبالاستناد إلى هذه التجارب، يواصل بنك ABC إحداث أثر ملموس في القطاع المالي بالمنطقة من خلال تقديم تجارب وخدمات رقمية رائدة، وتحقيق نتائج مالية قوية، وابتكار نموذج مصرفي يلبي تطلعات عملائه من الشركات.
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