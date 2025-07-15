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بلدية دبا الحصن تستثمر أوقات فراغ الأطفال ببرامج متنوعة
(MENAFN- Al Madar Communications) دبا الحصن-يوليو-2025
أطلقت بلدية دبا الحصن برنامجها الصيفي «أطفال اليوم...قادة المستقبل» لعام 2025، في الحديقة العامة بالصالة المغلقة، في سبيل استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية للأشبال والزهرات ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً، والذي يمتد من 14 يوليو وحتى 24 يوليو 2025.
ويهدف البرنامج الصيفي الذي لاقى تفاعل واسع، إلى تعريف الأطفال بالعمل والخدمات التي تقوم بها إدارات بلدية دبا الحصن، وذلك عن طريق إقامة أنشطة متنوعة بأسلوب يتناسب مع فئاتهم العمرية، بحيث تهدف وتُسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية وتطويرها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب صقل شخصياتهم ضمن بيئة آمنة وتربوية تدمج بين التعليم والترفيه، بالإضافة إلى ذلك تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين في هذا البرنامج الصيفي الممتع.
ويتضمن البرنامج فعاليات وبرامج نوعية تغطي مجالات متنوعة، منها الزراعة، والهندسة، والتكنولوجيا، والتخطيط الاستراتيجي، والصحة العامة، والابتكار، والترفيه، إلى جانب ورش ومحاضرات توعوية بيئية ومجتمعية، بما يلبّي مختلف اهتمامات المشاركين ويعزز من قدراتهم ومهاراتهم الحياتية والمعرفية، بالإضافة إلى ذلك تقديم هدايا وشهادات مشاركة وجوائز يومياً لتحفيز الأطفال.
وتقام فعاليات البرنامج الصيفي في الأسبوع الأول للذكور من 14–17 يوليو من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً. والأسبوع الثاني سيكون للإناث من 21–24 يوليو من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً. حيث أصبح برنامج «أطفال اليوم...قادة المستقبل» جزءاً راسخاً من أجندة البلدية المجتمعية، لما له من دور ملموس في تنمية وعي الأطفال واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية بطرق هادفة وممتعة.
ومن جانبه، أكد سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن: «أن البلدية تحرص دائماً على تنظيم مثل هذه المبادرات والبرامج المجتمعية لأطفال المدينة الفاضلة، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهم ونشأتهم وزيادة رفاهيتهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، الهادفة إلى استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية للأطفال، إلى جانب تنشئتهم على قيادة مستقبل مشرق بإذن الله».
وأضاف اليحيائي: «أن البلدية تهدف من خلال إقامة هذا البرنامج الصيفي «أطفال اليوم...قادة المستقبل»، إلى تعريف الأطفال بالدور التي تقوم به إدارات بلدية دبا الحصن، وقد صُمم البرنامج بعناية ليناسب خصائص الفئة العمرية المستهدفة من الأشبال والزهرات، حيث تم إعداد المحتوى بالشراكة مع كافة الإدارات، ليقدموا لنا وورش وفعاليات تناسب اختصاصهن حتى يتم عرضها على الأطفال خلال أيام البرنامج».
أطلقت بلدية دبا الحصن برنامجها الصيفي «أطفال اليوم...قادة المستقبل» لعام 2025، في الحديقة العامة بالصالة المغلقة، في سبيل استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية للأشبال والزهرات ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً، والذي يمتد من 14 يوليو وحتى 24 يوليو 2025.
ويهدف البرنامج الصيفي الذي لاقى تفاعل واسع، إلى تعريف الأطفال بالعمل والخدمات التي تقوم بها إدارات بلدية دبا الحصن، وذلك عن طريق إقامة أنشطة متنوعة بأسلوب يتناسب مع فئاتهم العمرية، بحيث تهدف وتُسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية وتطويرها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب صقل شخصياتهم ضمن بيئة آمنة وتربوية تدمج بين التعليم والترفيه، بالإضافة إلى ذلك تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين في هذا البرنامج الصيفي الممتع.
ويتضمن البرنامج فعاليات وبرامج نوعية تغطي مجالات متنوعة، منها الزراعة، والهندسة، والتكنولوجيا، والتخطيط الاستراتيجي، والصحة العامة، والابتكار، والترفيه، إلى جانب ورش ومحاضرات توعوية بيئية ومجتمعية، بما يلبّي مختلف اهتمامات المشاركين ويعزز من قدراتهم ومهاراتهم الحياتية والمعرفية، بالإضافة إلى ذلك تقديم هدايا وشهادات مشاركة وجوائز يومياً لتحفيز الأطفال.
وتقام فعاليات البرنامج الصيفي في الأسبوع الأول للذكور من 14–17 يوليو من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً. والأسبوع الثاني سيكون للإناث من 21–24 يوليو من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً. حيث أصبح برنامج «أطفال اليوم...قادة المستقبل» جزءاً راسخاً من أجندة البلدية المجتمعية، لما له من دور ملموس في تنمية وعي الأطفال واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية بطرق هادفة وممتعة.
ومن جانبه، أكد سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن: «أن البلدية تحرص دائماً على تنظيم مثل هذه المبادرات والبرامج المجتمعية لأطفال المدينة الفاضلة، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهم ونشأتهم وزيادة رفاهيتهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، الهادفة إلى استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية للأطفال، إلى جانب تنشئتهم على قيادة مستقبل مشرق بإذن الله».
وأضاف اليحيائي: «أن البلدية تهدف من خلال إقامة هذا البرنامج الصيفي «أطفال اليوم...قادة المستقبل»، إلى تعريف الأطفال بالدور التي تقوم به إدارات بلدية دبا الحصن، وقد صُمم البرنامج بعناية ليناسب خصائص الفئة العمرية المستهدفة من الأشبال والزهرات، حيث تم إعداد المحتوى بالشراكة مع كافة الإدارات، ليقدموا لنا وورش وفعاليات تناسب اختصاصهن حتى يتم عرضها على الأطفال خلال أيام البرنامج».
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