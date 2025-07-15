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بيتكوين تتجاوز 120,000 دولار أمريكي لأول مرة
(MENAFN- Golin Mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 يوليو 2025
تجاوزت عملة البيتكوين حاجز 120,000 دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها، في خطوة جديدة ضمن ما يبدو أنه صعود هائل ومؤثر. التدفقات القوية في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والظروف الاقتصادية الكلية المستقرة ساهما في تعزيز الزخم في السوق، ويستمر هذا الزخم في دفع العملة نحو مستويات قياسية جديدة.
ويقول جوش غيلبرت، محلل الأسواق في eToro: "وتيرة المكاسب في الأسابيع الأخيرة تعكس ليس فقط الطلب المتزايد، بل أيضاً نضوج البيتكوين كفئة أصول". ما نشهده الآن هو اهتمام مستدام مدعوم بتدفقات هيكلية، وليس مجرد مضاربات قصيرة الأجل. هذا يتماشى مع التغيير الأهم، وهو من يقوم بالشراء. تبني المؤسسات للبيتكوين في تزايد، وهذه هي أول دورة صعود حقيقية تكون فيها مشاركة المؤسسات في المقدمة.
بدأت الشركات المدرجة في البورصات العامة بتبني البيتكوين ضمن استراتيجيات الخزينة الخاصة بها، وبعضها خصص مليارات الدولارات. في الوقت نفسه، بدأت صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية في التعرض للبيتكوين من خلال صناديق المؤشرات، مما يضيف إلى موجة الطلب التي تطارد عرضاً محدوداً.
تواصل البنوك المركزية تنفيذ سياسات نقدية توسعية، ويستمر عرض النقود عالمياً في الارتفاع. في هذا السياق، يترسخ الأصل الذي يتمتع بعرض ثابت ولا مركزي كخيار بديل لحفظ القيمة.
ومن الجدير بالذكر أن اعتماد الأفراد لا يزال في مراحله الأولى. فالبيتكوين كأصل ضمن محفظة استثمارية لا يزال في بدايته، وهذا بحد ذاته يشكل فرصة هائلة لنمو البيتكوين والعملات الرقمية خلال العقد المقبل. ما نشهده هو مجرد بداية لاعتماد واسع النطاق، واندماج سلس مع النظام المالي التقليدي، وأطر تنظيمية قوية.
ومع استمرار الأداء القوي، تتزايد الثقة ويزداد الاعتماد، لتصبح البيتكوين بسرعة عنصراً أساسياً في أي محفظة استثمارية، بفضل عوائدها المعدّلة للمخاطر. ونظراً للتحسن في البيئة التنظيمية، فإن استمرار تخصيص المؤسسات للبيتكوين يبدو حتمياً، ما سيشكّل دافعاً إضافياً لها خلال ما تبقى من عام 2025.
تجاوزت عملة البيتكوين حاجز 120,000 دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها، في خطوة جديدة ضمن ما يبدو أنه صعود هائل ومؤثر. التدفقات القوية في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والظروف الاقتصادية الكلية المستقرة ساهما في تعزيز الزخم في السوق، ويستمر هذا الزخم في دفع العملة نحو مستويات قياسية جديدة.
ويقول جوش غيلبرت، محلل الأسواق في eToro: "وتيرة المكاسب في الأسابيع الأخيرة تعكس ليس فقط الطلب المتزايد، بل أيضاً نضوج البيتكوين كفئة أصول". ما نشهده الآن هو اهتمام مستدام مدعوم بتدفقات هيكلية، وليس مجرد مضاربات قصيرة الأجل. هذا يتماشى مع التغيير الأهم، وهو من يقوم بالشراء. تبني المؤسسات للبيتكوين في تزايد، وهذه هي أول دورة صعود حقيقية تكون فيها مشاركة المؤسسات في المقدمة.
بدأت الشركات المدرجة في البورصات العامة بتبني البيتكوين ضمن استراتيجيات الخزينة الخاصة بها، وبعضها خصص مليارات الدولارات. في الوقت نفسه، بدأت صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية في التعرض للبيتكوين من خلال صناديق المؤشرات، مما يضيف إلى موجة الطلب التي تطارد عرضاً محدوداً.
تواصل البنوك المركزية تنفيذ سياسات نقدية توسعية، ويستمر عرض النقود عالمياً في الارتفاع. في هذا السياق، يترسخ الأصل الذي يتمتع بعرض ثابت ولا مركزي كخيار بديل لحفظ القيمة.
ومن الجدير بالذكر أن اعتماد الأفراد لا يزال في مراحله الأولى. فالبيتكوين كأصل ضمن محفظة استثمارية لا يزال في بدايته، وهذا بحد ذاته يشكل فرصة هائلة لنمو البيتكوين والعملات الرقمية خلال العقد المقبل. ما نشهده هو مجرد بداية لاعتماد واسع النطاق، واندماج سلس مع النظام المالي التقليدي، وأطر تنظيمية قوية.
ومع استمرار الأداء القوي، تتزايد الثقة ويزداد الاعتماد، لتصبح البيتكوين بسرعة عنصراً أساسياً في أي محفظة استثمارية، بفضل عوائدها المعدّلة للمخاطر. ونظراً للتحسن في البيئة التنظيمية، فإن استمرار تخصيص المؤسسات للبيتكوين يبدو حتمياً، ما سيشكّل دافعاً إضافياً لها خلال ما تبقى من عام 2025.
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