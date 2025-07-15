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باحث وطبيب من وايل كورنيل للطب - قطر يتصدّر قائمة الباحثين في قطر للسنة الثالثة على التوالي
(MENAFN- Weill Cornell Medicine - Qatar)
الدوحة – 14 يوليو 2025: صنّفت البوابة البحثية العالمية المستقلة Researchالدكتور رياز مالك، أستاذ الطب والعميد المساعد لشراكات البحوث الإكلينيكية في وايل كورنيل للطب - قطر والاستشاري الأول في طب الغدد الصماء والسكري في مؤسسة حمد الطبية، في المرتبة الأولى بين الباحثين المتخصصين في مجال الطب في دولة قطر وذلك للسنة الثالثة على التوالي. وتنشر البوابة البحثية المرموقة قائمة سنوية بالباحثين الأكثر إنجازاً وتأثيراً في العالم.
ولم تصنّف البوابة البحثية العالمية Researchالدكتور مالك في المرتبة الأولى بين الباحثين الطبيين في قطر فحسب، بل وضعته أيضاً في قائمة أبرز 10 آلاف باحث في مجال في الطب في العالم، وجاء في المرتبة 8350 عالمياً. وتتحدّد المراتب وفق تحليل دقيق لعدد الأوراق البحثية المؤثرة التي ألّفها الباحث، وعدد الجوائز والزمالات البحثية والتقديرات الأكاديمية التي حصل عليها من مؤسسات بحثية ريادية وهيئات حكومية.
وقد نشر الدكتور مالك 729 ورقة علمية، واستُشهد ببحوثه 40188 مرة، وقد نُشرت أغلب أوراقه البحثية (أكثر من 350 ورقة بحثية) منذ انضمامه إلى الهيئة التدريسية في وايل كورنيل للطب - قطر في يونيو 2014، بعد أن انتقل من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مالك: "لبرنامج البحوث الإكلينيكية في وايل كورنيل للطب - قطر مكانة عالمية اليوم، إذ أن قطر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في بحوث الاعتلال العصبي السكري بعد أن نشر الباحثون في قطر 18,01 مقالة بحثية عن هذا المرض لكل مليون نسمة. وأنا ممتن للغاية لوايل كورنيل للطب - قطر لدعمها لنا، ولمؤسسة قطر ووزارة الصحة العامة لاستثمارهما الكبير والمستمر في البنية التحتية البحثية".
وأضاف الدكتور مالك قائلاً: "وفقاً لدراسة عالمية عن أعباء المرض نُشرت في الدورية الطبية Lancet Neurology في عام 2024، تؤثر الأمراض والاضطرابات العصبية المختلفة في 3,4 مليار شخص حول العالم، وشهد الاعتلال العصبي السكري، الذي يتسبب بألم شديد، الإحساس بالوخز، الخدر، وتقرّح القدم وبترها، الزيادة الأكبر (92%) فيما يُعرف بسنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة في الفترة من عام 1990 إلى عام 2021. والسبيل الأول لتحسين حياة المصابين بالأمراض العصبية التنكسية هو التشخيص والعلاج المبكر".
يُذكر أن الدكتور مالك والباحثين العاملين معه ابتكروا فحص مجهر القرْنية المتّحد البؤر (CCM)، وهي تقنية سريعة لتصوير العينين غير مؤلمة تستخدم من أجل تشخيص العديد من الأمراض العصبية التنكسية والتنبؤ بمسار تطورها، ومنها الاعتلال العصبي السكري، ومرض باركنسون، والتصلُّب المتعدد، والخرف، والفصام أو الشيزوفرينيا، والتوحّد، وعدد آخر من الأمراض.
وختم الدكتور مالك قائلاً: "بطبيعة الحال لم يكن برنامج البحوث الإكلينيكية ليحقق كل هذا النجاح لولا العلاقة التعاونية المثمرة مع أطباء وباحثين في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في قطر، ومنها أقسام السكري والغدد الصماء، قسم الأعصاب، ووحدة التجارب الإكلينيكية في مؤسسة حمد الطبية، وقسم الغدد الصماء وطب الجهاز الهضمي في مؤسسة سدرة للطب، وعدد من أهم الأقسام في جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر".
الدوحة – 14 يوليو 2025: صنّفت البوابة البحثية العالمية المستقلة Researchالدكتور رياز مالك، أستاذ الطب والعميد المساعد لشراكات البحوث الإكلينيكية في وايل كورنيل للطب - قطر والاستشاري الأول في طب الغدد الصماء والسكري في مؤسسة حمد الطبية، في المرتبة الأولى بين الباحثين المتخصصين في مجال الطب في دولة قطر وذلك للسنة الثالثة على التوالي. وتنشر البوابة البحثية المرموقة قائمة سنوية بالباحثين الأكثر إنجازاً وتأثيراً في العالم.
ولم تصنّف البوابة البحثية العالمية Researchالدكتور مالك في المرتبة الأولى بين الباحثين الطبيين في قطر فحسب، بل وضعته أيضاً في قائمة أبرز 10 آلاف باحث في مجال في الطب في العالم، وجاء في المرتبة 8350 عالمياً. وتتحدّد المراتب وفق تحليل دقيق لعدد الأوراق البحثية المؤثرة التي ألّفها الباحث، وعدد الجوائز والزمالات البحثية والتقديرات الأكاديمية التي حصل عليها من مؤسسات بحثية ريادية وهيئات حكومية.
وقد نشر الدكتور مالك 729 ورقة علمية، واستُشهد ببحوثه 40188 مرة، وقد نُشرت أغلب أوراقه البحثية (أكثر من 350 ورقة بحثية) منذ انضمامه إلى الهيئة التدريسية في وايل كورنيل للطب - قطر في يونيو 2014، بعد أن انتقل من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مالك: "لبرنامج البحوث الإكلينيكية في وايل كورنيل للطب - قطر مكانة عالمية اليوم، إذ أن قطر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في بحوث الاعتلال العصبي السكري بعد أن نشر الباحثون في قطر 18,01 مقالة بحثية عن هذا المرض لكل مليون نسمة. وأنا ممتن للغاية لوايل كورنيل للطب - قطر لدعمها لنا، ولمؤسسة قطر ووزارة الصحة العامة لاستثمارهما الكبير والمستمر في البنية التحتية البحثية".
وأضاف الدكتور مالك قائلاً: "وفقاً لدراسة عالمية عن أعباء المرض نُشرت في الدورية الطبية Lancet Neurology في عام 2024، تؤثر الأمراض والاضطرابات العصبية المختلفة في 3,4 مليار شخص حول العالم، وشهد الاعتلال العصبي السكري، الذي يتسبب بألم شديد، الإحساس بالوخز، الخدر، وتقرّح القدم وبترها، الزيادة الأكبر (92%) فيما يُعرف بسنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة في الفترة من عام 1990 إلى عام 2021. والسبيل الأول لتحسين حياة المصابين بالأمراض العصبية التنكسية هو التشخيص والعلاج المبكر".
يُذكر أن الدكتور مالك والباحثين العاملين معه ابتكروا فحص مجهر القرْنية المتّحد البؤر (CCM)، وهي تقنية سريعة لتصوير العينين غير مؤلمة تستخدم من أجل تشخيص العديد من الأمراض العصبية التنكسية والتنبؤ بمسار تطورها، ومنها الاعتلال العصبي السكري، ومرض باركنسون، والتصلُّب المتعدد، والخرف، والفصام أو الشيزوفرينيا، والتوحّد، وعدد آخر من الأمراض.
وختم الدكتور مالك قائلاً: "بطبيعة الحال لم يكن برنامج البحوث الإكلينيكية ليحقق كل هذا النجاح لولا العلاقة التعاونية المثمرة مع أطباء وباحثين في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في قطر، ومنها أقسام السكري والغدد الصماء، قسم الأعصاب، ووحدة التجارب الإكلينيكية في مؤسسة حمد الطبية، وقسم الغدد الصماء وطب الجهاز الهضمي في مؤسسة سدرة للطب، وعدد من أهم الأقسام في جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر".
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