هل تلجأ الدول الأوروبية لـ"آلية الزناد" ضد إيران؟

MENAFN - Al-Bayan) تهدد الدول الأوروبية بتفعيل ((آلية الزناد))، التي نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه، في حين تتمسك طهران باستمرار تخصيب اليورانيوم كشرط للعودة للمفاوضات.

وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.

لكن في 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أمريكية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.

ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص، فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر.

وبموجب هذا القرار، يمكن لأية ((دولة مشاركة)) في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن ((عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر)). وفي غضون 30 يوماً من هذا ((الإخطار))، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات.

تهديد بالرد

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن ((اللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي بالنظر إلى تطورات الأسابيع الأخيرة))، موضحاً أن التهديد باستخدام آلية الزناد ليس سوى عمل سياسي، ويأتي في إطار المواجهة مع إيراني، و((سيقابل برد متناسب ومناسب من إيران)).

وأشار إلى أن إيران ((ما زالت على تواصل)) مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015. لكنه أضاف: إنه ((لا يستطيع تحديد موعد محدد)) للاجتماع المقبل معها.

وقال بقائي ((لا موعد محدداً)) حتى الآن لاجتماع بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وقال بقائي رداً على أسئلة صحافيين بهذا الصدد ((حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان معيّن لهذه المسألة)).

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بقائي قوله: ((لن ندخل في مباحثات ما لم نكن متأكدين من أن المفاوضات ستكون فعالة))، مضيفاً أن إيران ((مازالت تقوم بتقييم)) حجم الضرر في منشأة فوردو النووية بعد الهجوم الأمريكي الشهر الماضي. وأوضح أن روسيا والصين مازالتا شريكتين استراتيجيتين، وهما مستعدتان للقيام بدور في القضية النووية الإيرانية.

وعقد عراقجي وويتكوف خمس جولات من المحادثات منذ أبريل بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو، أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوماً. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو، لكنها ألغيت بسبب الحرب.

تمسك بالتخصيب

وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية: إن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني ((لن تتم)) إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم، وفق وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مستشار علي خامنئي قوله ((إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد)). بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ بلاده ((تؤيّد الدبلوماسية والمشاركة البنّاءة)).

وفي رسالة نُشرت على موقع الرئاسة، قال ((نواصل الاعتقاد بأنّ نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وسنستمرّ في هذا المسار الدبلوماسي بجدية)).