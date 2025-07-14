هل تلجأ الدول الأوروبية لـ"آلية الزناد" ضد إيران؟

هل تلجأ الدول الأوروبية لـ"آلية الزناد" ضد إيران؟
وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.
لكن في 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أمريكية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.
ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص، فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر.
وبموجب هذا القرار، يمكن لأية ((دولة مشاركة)) في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن ((عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر)). وفي غضون 30 يوماً من هذا ((الإخطار))، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات.تهديد بالرد
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن ((اللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي بالنظر إلى تطورات الأسابيع الأخيرة))، موضحاً أن التهديد باستخدام آلية الزناد ليس سوى عمل سياسي، ويأتي في إطار المواجهة مع إيراني، و((سيقابل برد متناسب ومناسب من إيران)).
وأشار إلى أن إيران ((ما زالت على تواصل)) مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015. لكنه أضاف: إنه ((لا يستطيع تحديد موعد محدد)) للاجتماع المقبل معها.
وقال بقائي ((لا موعد محدداً)) حتى الآن لاجتماع بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وقال بقائي رداً على أسئلة صحافيين بهذا الصدد ((حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان معيّن لهذه المسألة)).
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بقائي قوله: ((لن ندخل في مباحثات ما لم نكن متأكدين من أن المفاوضات ستكون فعالة))، مضيفاً أن إيران ((مازالت تقوم بتقييم)) حجم الضرر في منشأة فوردو النووية بعد الهجوم الأمريكي الشهر الماضي. وأوضح أن روسيا والصين مازالتا شريكتين استراتيجيتين، وهما مستعدتان للقيام بدور في القضية النووية الإيرانية.
وعقد عراقجي وويتكوف خمس جولات من المحادثات منذ أبريل بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو، أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوماً. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو، لكنها ألغيت بسبب الحرب.تمسك بالتخصيب
وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية: إن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني ((لن تتم)) إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم، وفق وسائل إعلام رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مستشار علي خامنئي قوله ((إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد)). بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ بلاده ((تؤيّد الدبلوماسية والمشاركة البنّاءة)).
وفي رسالة نُشرت على موقع الرئاسة، قال ((نواصل الاعتقاد بأنّ نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وسنستمرّ في هذا المسار الدبلوماسي بجدية)).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقرير إيراني: غارة إسرائيلية استهدفت بزشكيان بست قنابل
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين
اليونيسف: إسرائيل تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
11 % مساهمة قطاع الأغذية في ناتج الإمارات الإجمالي غير النفطي