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المجلس البلدي يقر اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة

المجلس البلدي يقر اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة

2025-07-14 08:04:30
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 7 (كونا) -- أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة بهدف تطوير المنظومة العمرانية في البلاد.
وأوضح المجلس أنه يتم مراجعة وتعديل واعتماد اللوائح القديمة ومنها لائحة البناء لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة كما اعتمد عددا من البنود الجديدة ومنها جدول رقم (2) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها وذلك لتطوير هذا القطاع من ناحية الاستخدامات والاستفادة الاقتصادية.
وأشار إلى أن من البنود الجديدة زيادة تعويض المحال التجارية إلى ستة أضعاف إضافة إلى زيادة 50 في المئة من نسبة البناء للعقارات المخصصة للرعاية السكنية واستغلال السراديب والطوابق لخدمة المبنى وذوي الإعاقة.
وتابع أنه تم منع دمج بعض الأنشطة التجارية داخل المبنى الواحد وإضافة الجمعيات والمكتبات والملاعب لقائمة الأنشطة الاستثمارية كما تم إضافة تصنيف (الاستوديو) إلى الشقق الاستثمارية.
ووافق المجلس على تحديد الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابقين الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري وزيادتها إلى 22 نشاطا بدلا من 16 نشاطا في اللائحة السابقة.
ووافق المجلس كذلك على طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تحديد موقع مشروع (مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال) وتعديل بعض مكونات المشروع بمنطقة مبارك العبدالله الجابر.
كما وافق على اقتراح خاص بشأن مواقف سيارات السكن الاستثماري وبشأن تخصيص حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق ممر للطوارئ كما وافق على التبرع المقدم من (بنك الكويت الدولي) بشأن تجميل وتطوير (دروازة العبد الرزاق). (النهاية)

ط م س / ن و ف


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