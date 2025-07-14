المجلس البلدي يقر اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة

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المجلس البلدي يقر اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 7 (كونا) -- أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة بهدف تطوير المنظومة العمرانية في البلاد.
وأوضح المجلس أنه يتم مراجعة وتعديل واعتماد اللوائح القديمة ومنها لائحة البناء لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة كما اعتمد عددا من البنود الجديدة ومنها جدول رقم (2) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها وذلك لتطوير هذا القطاع من ناحية الاستخدامات والاستفادة الاقتصادية.
وأشار إلى أن من البنود الجديدة زيادة تعويض المحال التجارية إلى ستة أضعاف إضافة إلى زيادة 50 في المئة من نسبة البناء للعقارات المخصصة للرعاية السكنية واستغلال السراديب والطوابق لخدمة المبنى وذوي الإعاقة.
وتابع أنه تم منع دمج بعض الأنشطة التجارية داخل المبنى الواحد وإضافة الجمعيات والمكتبات والملاعب لقائمة الأنشطة الاستثمارية كما تم إضافة تصنيف (الاستوديو) إلى الشقق الاستثمارية.
ووافق المجلس على تحديد الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابقين الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري وزيادتها إلى 22 نشاطا بدلا من 16 نشاطا في اللائحة السابقة.
ووافق المجلس كذلك على طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تحديد موقع مشروع (مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال) وتعديل بعض مكونات المشروع بمنطقة مبارك العبدالله الجابر.
كما وافق على اقتراح خاص بشأن مواقف سيارات السكن الاستثماري وبشأن تخصيص حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق ممر للطوارئ كما وافق على التبرع المقدم من (بنك الكويت الدولي) بشأن تجميل وتطوير (دروازة العبد الرزاق). (النهاية)
ط م س / ن و ف
وأوضح المجلس أنه يتم مراجعة وتعديل واعتماد اللوائح القديمة ومنها لائحة البناء لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة كما اعتمد عددا من البنود الجديدة ومنها جدول رقم (2) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها وذلك لتطوير هذا القطاع من ناحية الاستخدامات والاستفادة الاقتصادية.
وأشار إلى أن من البنود الجديدة زيادة تعويض المحال التجارية إلى ستة أضعاف إضافة إلى زيادة 50 في المئة من نسبة البناء للعقارات المخصصة للرعاية السكنية واستغلال السراديب والطوابق لخدمة المبنى وذوي الإعاقة.
وتابع أنه تم منع دمج بعض الأنشطة التجارية داخل المبنى الواحد وإضافة الجمعيات والمكتبات والملاعب لقائمة الأنشطة الاستثمارية كما تم إضافة تصنيف (الاستوديو) إلى الشقق الاستثمارية.
ووافق المجلس على تحديد الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابقين الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري وزيادتها إلى 22 نشاطا بدلا من 16 نشاطا في اللائحة السابقة.
ووافق المجلس كذلك على طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تحديد موقع مشروع (مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال) وتعديل بعض مكونات المشروع بمنطقة مبارك العبدالله الجابر.
كما وافق على اقتراح خاص بشأن مواقف سيارات السكن الاستثماري وبشأن تخصيص حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق ممر للطوارئ كما وافق على التبرع المقدم من (بنك الكويت الدولي) بشأن تجميل وتطوير (دروازة العبد الرزاق). (النهاية)
ط م س / ن و ف
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