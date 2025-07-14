فرنسا تتحدى "التهديد الروسي" بعرض في الشانزليزيه

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت احتفالات العيد الوطني الفرنسي، أمس، في باريس، بعرض عسكري يسلّط الضوء على ((الجاهزية القتالية)) للجيش ((في عالم أكثر همجية))، غداة تعهّد الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة النفقات الدفاعية لمواجهة التهديدات الأمنية المحدقة بأوروبا، وعلى رأسها ما يسمى ((التهديد الروسي)).

وافتتح العرض بمسيرة لثلة من القوّات الإندونيسية، ضيفة الشرف في هذه المناسبة بعدما أبرمت باريس شراكة استراتيجية مع جاكرتا لزيادة نفوذها في منطقة المحيط الهندي-الهادئ.

وجاء في المجلّة الوطنية الاستراتيجية بعددها الصادر أمس، ((بات من الواضح اليوم أننا ندخل في حقبة جديدة يرتفع فيها بشدّة خطر حرب كبيرة حامية الوطيس خارج الحدود الوطنية لأوروبا)).

وتعني هذه التطوّرات ((فرنسا وحلفاءها، خصوصاً الأوروبيين منهم بحلول 2030 وستستهدف أراضينا بشكل متزامن بعمليات هجينة واسعة النطاق)).

زيادة الميزانية الدفاعية

وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تقليص الإنفاق العام في الميزانية، تعتزم فرنسا زيادة النفقات الدفاعية، مع إضافة مبلغ 3,5 مليارات يورو في 2026 ثم 3 مليارات إضافية في 2027.

بحيث تتضاعف الميزانية الدفاعية للبلد تقريباً في خلال 10 سنوات، أي خلال الولايتين الرئاسيتين لماكرون، لتبلغ حوالى 64 مليار يورو في 2027.

ويبدو أن 72 % من الفرنسيين مستعدّون لتأييد هذه الزيادة، وفق ما أظهر استطلاع أجرته ((أودوكسا-باكبون)) لحساب صحيفة ((لو فيغارو)) نشرت نتائجه أمس.

وخلال العرض العسكري الذي عاد هذه السنة إلى جادة الشانزليزيه بعدما غُيّر موقعه العام الماضي بسبب دورة الألعاب الأولمبية، سعى الجيش الفرنسي إلى إبراز ما يتحلّى به من ((مصداقية عملياتية)) و((تضامن استراتيجي)) مع الشركاء.

وقال كبير المسؤولين العسكريين في باريس الجنرال لويك ميزون، عبر أثير ((ار تي ال))، إن ((القوات البرية شاركت في العرض... إنها في حالة تأهبّ للقتال)).

وشارك جنود من الكتيبة المدرّعة السابعة يرتدون بدلات القتال والخوذ الواقية وسترات مضادة للرصاص، في العرض على متن دبّابات ((لوكلير)) ومدافع ((سيزر)) ذاتية الدفع، وعربات قتالية مدرّعة. وشاركت أيضاً مسيّرات وأنظمة دفاع جوّي من نوع ((سامب/تي)).

كتيبة كاملة

وتؤكّد باريس قدرتها على أن تنشر هذه السنة كتيبة كاملة (أي أكثر من سبعة آلاف عسكري) مزوّدة بكلّ الذخائر والتجهيزات اللوجستية اللازمة في خلال 10 أيّام. وتطمح لأن يتخطّى العدد 20 ألف عنصر في ثلاثين يوماً سنة 2027.

وفي دليل على الشراكات التي نسجتها فرنسا، شاركت في احتفالات العيد الوطني فرقة مشتركة بين بلجيكا ولوكسمبورغ والفرقة الفرنسية الفنلندية التابعة لفيلق الردّ السريع في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل)، فضلاً عن طاقم فرقاطة ((أوفيرن)) المؤازرة لعمليات حلف الناتو في البلطيق والدائرة القطبية الشمالية.