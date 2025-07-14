مقتل 1180 شخصا في إسبانيا خلال شهرين بسبب الحر

مقتل 1180 شخصا في إسبانيا خلال شهرين بسبب الحر
خبرني - قالت وزارة البيئة الإسبانية الإثنين إن درجات الحرارة المرتفعة تسببت في وفاة 1180 شخصا في البلاد خلال الشهرين الماضيين،
وأضافت الوزارة في بيان أن البيانات أظهرت أن الغالبية العظمى ممن لقوا حتفهم بسبب موجات الحر تتجاوز أعمارهم 65 عاما وأن أكثر من نصفهم من النساء.
وكانت المناطق الأكثر تضررا هي جاليسيا ولاريوخا وأستورياس وكانتابريا، وجميعها يقع في النصف الشمالي من البلاد.
وتجاوزت درجات الحرارة في إسبانيا 40 درجة مئوية في الأسابيع الماضية، وهو ما شهدته بلدان أخرى في أوروبا الغربية.
ونقلت الوزارة عن بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة أن 1180 شخصا توفوا لأسباب تتعلق بالحرارة بين 16 مايو أيار و13 يوليو تموز مقارنة مع 114 حالة وفاة جرى تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2024
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