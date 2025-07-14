العين العياصرة: إنشاء حياة حزبية داخل مجتمع تقليدي صعب

خبرني - قال العين عمر العياصرة، إنه يجب أن يكون حزبياً، منوهاً إلى أنّ الحزب الذي يريد أن يذهب إليه فإنه سيساهم في بناء رواية بداخله؛ بمعنى" يصبح عنده القدرة على تقديم مشروع"؛ وبمعنى أدق فإن الحزب يساوي الهوية.

ذكر في حديثه لـ برنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين، أنّنا بحاجة إلى أحزاب بـ"هوية"، مشيراً إلى أنه في بداية المشروع السياسي كان عند المواطنين والدولة رغبة بأن ينضم الناس لـ الأحزاب.

فيما يتعلق بتقييم التجربة الحزبية داخل الأردن، نوه العياصرة في هذا الصدد، إلى أنّنا لا يوجد لدينا كـ أردنيين تجربة في إنتاج الأحزاب، وإنما تجربة بالعمل الحزبي المستورد من الخارج، بحسب وصفه.

أضاف في ذات السياق، بأنّه لا يوجد لدينا خبرة في إنتاج أحزاب تراعي الخصوصية الأردنية بكل تفاصيلها.

وحول السبب الذي أدى إلى تعثر وبطء التجربة الحزبية في الأردن، أشار في هذا الصدد، إلى أنّه لا يوجد تجربة للأردنيين خاصة ما أسماهم بمن لديهم "الموالاة السياسية" في إنتاج الحالة الحزبية.

وفقاً لـ العين عمر العياصرة، فإنّ إنشاء حياة حزبية داخل مجتمع تقليدي "صعب".

في سياق متصل، أكد، على أنّ علاقة "القرابة" تعتبر في المرتبة الأولى مرتفعة درجة عن العلاقة البرامجية الحزبية، مشدداً على أنه "لو لم تتدخل الدولة في إنشاء الأحزاب الوسطية لطغى على مشهد الأحزاب "العقائدية البرامجية"، وبالتالي فإنّ تدخلها لإنشاء البيئة الحزبية من خلال الأحزاب.

وصف العين عمر العياصرة، تجربة المجتمع الحزبية لا زالت أقرب لـ "التقليدية"، مضيفاً بأنّنا نحتاج في الوقت الراهن إلى تأسيس حالة حزبية.

أردف، أنّه من خطايا القصة الحزبية أنها مرتبطة فقط بـ الإنتخابات، مؤكداً على أنّ الحالة العشائرية ليست قصة على الأحزاب أن تصطدم بها وإنما يجب أن تتصالح معها؛ لأنها إحدى "شرعيات" الدولة الأردنية.

على صعيد متصل، أوضح العياصرة، بأنّ التجربة الحزبية الأردنية يجب أن يتصالح فيها البعد "العشائري"، "العائلي"، "المناطقي" والبعد الحزبي.

"الدولة الأردنية شرعيتها دينية وتدرك أهمية الحركة الإسلامية في المشهد السياسي لن تصطدم مع "الإسلاميين" على قاعدة الدين وإنما على قاعدة السياسة"، وفقاً لـ العين عمر العياصرة، الذي أشار، إلى أنّه ستسفر كل الأمور على بقاء الحركة الإسلامية بالإطار السياسي وما تريده الدولة.

هذا وختم بالقول، إنّ الأردن يدرك أنّ المنطقة مقبلة على توازنات قوى جديدة بدون "إسلام سياسي".

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