"سوبرمان" يحلّق في صدارة شباك التذاكر الأمريكي

MENAFN - Al-Bayan) تصدّر فيلم ((سوبرمان))، الجزء الجديد ذو الميزانية الضخمة من سلسلة أفلام البطل الخارق الشهير، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً إيرادات طائلة بلغت 122 مليون دولار، وفق تقديرات نشرتها شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة الأحد.

وقال المحلل في شركة ((فرنشايز إنترتينمنت ريسيرش)) المتخصصة ديفيد غروس إن هذه العائدات تشكل ((انطلاقة محلية استثنائية للجزء السابع من قصة مصورة سينمائية لقصص أبطال خارقين منذ أكثر من 75 عاماً)).

ومع إيرادات سينمائية تُقدّر بـ122 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا، تجاوز فيلم ((سوبرمان)) العائدات التي حققها انطلاق فيلم ((جوراسيك وورلد: ريبيرث)) (91,5 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي. وقد احتل هذا الفيلم، المركز الثاني بإيرادات بلغت 40 مليون دولار. وحلّ فيلم ((اف 1: ذي موفي))، بطولة براد بيت، في المركز الثالث بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.