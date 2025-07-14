"سوبرمان" يحلّق في صدارة شباك التذاكر الأمريكي

"سوبرمان" يحلّق في صدارة شباك التذاكر الأمريكي
وقال المحلل في شركة ((فرنشايز إنترتينمنت ريسيرش)) المتخصصة ديفيد غروس إن هذه العائدات تشكل ((انطلاقة محلية استثنائية للجزء السابع من قصة مصورة سينمائية لقصص أبطال خارقين منذ أكثر من 75 عاماً)).
ومع إيرادات سينمائية تُقدّر بـ122 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا، تجاوز فيلم ((سوبرمان)) العائدات التي حققها انطلاق فيلم ((جوراسيك وورلد: ريبيرث)) (91,5 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي. وقد احتل هذا الفيلم، المركز الثاني بإيرادات بلغت 40 مليون دولار. وحلّ فيلم ((اف 1: ذي موفي))، بطولة براد بيت، في المركز الثالث بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.
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