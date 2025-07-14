"ورشة المواهب" (2).. تمكين للمصممات الإماراتيات

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن تنظيم النسخة الثانية من برنامج ((ورشة المواهب))، بالتعاون مع ((ليكول الشرق الأوسط))؛ مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، وبدعم من ((فان كليف أند آربلز))، بهدف تمكين مجموعة من المصممات الإماراتيات من التعمق في فنون المجوهرات من خلال التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي تحت إشراف نخبة من خبراء القطاع.

ويأتي البرنامج الذي يندرج تحت مظلة ((منحة دبي الثقافية))، إحدى مبادرات الهيئة ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، في سياق التزامات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج، التي استمرت حتى 11 يوليو الجاري، تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي عقدت في مقر ((ليكول الشرق الأوسط)) في حي دبي للتصميم، بهدف تعريف المصممات المشاركات - كاملة العلماء، سارة الخيّال، نورة الشامسي، حصة العبدالله، هند جناحي، وأندريا أندريس - على الركائز الثلاث الأساسية للبرنامج، وهي: تاريخ الفن، حرفية صناعة المجوهرات، وعلم الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى أبرز التوجّهات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز قدراتهن في تصميم المجوهرات وممارسة الحرفة، وتمكينهن من ابتكار تصاميم متفردة وتحويلها إلى مخططات ورسوم أولية.

تجارب متنوعة

وخلال مرحلة البرنامج الثانية، التي ستعقد في الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر المقبل، ستحظى المصممات بفرصة زيارة العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في برنامج ((ليكول التعليمي))، الذي سيعقد في مقر ((ليكول فرنسا وأوروبا)) الجديد في ((جراند بوليفارد)) بفندق دي ميرسي أرغونتو، حيث ستتاح لهن إمكانية المشاركة في تجارب تعليمية متنوعة تسهم في تعزيز معارفهن في فنون تصميم المجوهرات، فيما ستشهد المرحلة الثالثة عرض مشاريع المشاركات في دبي.

وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في ((دبي للثقافة)) حرص الهيئة عبر مشاريعها ومبادراتها النوعية على فتح الآفاق أمام الكفاءات المتميزة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، مشيرة إلى أن برنامج ((ورشة المواهب)) يُمثل منصة تعليمية نموذجية لإثراء خبرات المبدعات المقيمات في دولة الإمارات وتطوير مهاراتهن وتعزيز روح الإلهام والابتكار لديهن، وتحفيزهن على المساهمة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ما يعكس مكانة دبي وجهة مرموقة للتميز في التصميم وتبادل أحدث التوجهات في المجال.

وتابعت: ((تسعى ((دبي للثقافة)) عبر ورشة المواهب إلى توفير بيئة إبداعية قادرة على رفد قطاع التصميم بكفاءات جديدة تسهم في النهوض به، ونشر ثقافة صياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة الثقافية الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الطاقات الشابة، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم النوعية وتقديم تجاربهم الفريدة، وتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى قيمة مضافة ومورد اقتصادي مستدام)).

ومن جانبها، عبرت صوفي كلوديل، مديرة ليكول الشرق الأوسط، مدرسة فنون صياغة المجوهرات، عن اعتزازها بإطلاق النسخة الثانية من برنامج ((ورشة المواهب)) الذي تنظمه بالتعاون مع ((دبي للثقافة)). وقالت: ((نسعى عبر هذا البرنامج إلى توفير فرص استثنائية للجيل القادم من المصممين المبدعين ورواد الفنون على اختلافها، كما نعمل من خلال هذا المشروع على خلق تواصل عالمي بين فنون المجوهرات وغيرها من التخصصات الفنية)).