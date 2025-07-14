40 متدرباً في "فن التصوير المعماري" في الفجيرة
قدّم الورشة المهندس والفنان وائل أنسي، وركّز خلالها على الجوانب التقنية والفنية لتصوير العناصر المعمارية، متناولاً أساليب استخدام الإضاءة والظلال والزوايا الواسعة، إلى جانب مبادئ التناظر الهندسي والتدرج الضوئي الطبيعي، بما يُبرز جماليات العمارة الإسلامية.
وجاء اختيار جامع الشيخ زايد الكبير كبيئة تطبيقية للورشة نظراً لما يتميز به من جماليات معمارية فريدة تعبّر عن روعة العمارة الإسلامية الحديثة، فضلاً عن كونه أحد أبرز المعالم الدينية والثقافية والسياحية في إمارة الفجيرة، ويشكّل بتفاصيله الهندسية الدقيقة مساحة مثالية لتطبيقات التصوير المعماري.
وشهدت الورشة جلسات عملية وتطبيقات ميدانية داخل الجامع، شملت تصويراً مباشراً وتحليلاً لعدد من الصور التي التقطها المشاركون، مع مناقشة أبرز نقاط القوة والجوانب التي يمكن تطويرها في كل عمل فني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
وزارات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
اليونيسف: إسرائيل تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين