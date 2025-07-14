  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
40 متدرباً في "فن التصوير المعماري" في الفجيرة

40 متدرباً في "فن التصوير المعماري" في الفجيرة

2025-07-14 07:16:19
(MENAFN- Al-Bayan) نظّمت جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي، التابعة لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وبتنسيق مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ورشة فنية متخصصة بعنوان ((فن التصوير المعماري))، أقيمت في جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، بمشاركة نحو 40 متدرباً من مختلف الجنسيات.

قدّم الورشة المهندس والفنان وائل أنسي، وركّز خلالها على الجوانب التقنية والفنية لتصوير العناصر المعمارية، متناولاً أساليب استخدام الإضاءة والظلال والزوايا الواسعة، إلى جانب مبادئ التناظر الهندسي والتدرج الضوئي الطبيعي، بما يُبرز جماليات العمارة الإسلامية.

وجاء اختيار جامع الشيخ زايد الكبير كبيئة تطبيقية للورشة نظراً لما يتميز به من جماليات معمارية فريدة تعبّر عن روعة العمارة الإسلامية الحديثة، فضلاً عن كونه أحد أبرز المعالم الدينية والثقافية والسياحية في إمارة الفجيرة، ويشكّل بتفاصيله الهندسية الدقيقة مساحة مثالية لتطبيقات التصوير المعماري.

وشهدت الورشة جلسات عملية وتطبيقات ميدانية داخل الجامع، شملت تصويراً مباشراً وتحليلاً لعدد من الصور التي التقطها المشاركون، مع مناقشة أبرز نقاط القوة والجوانب التي يمكن تطويرها في كل عمل فني.

MENAFN14072025000110011019ID1109800161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث