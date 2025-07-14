الطوابع.. قيمة تاريخية وهواية صاعدة

MENAFN - Al-Bayan) فتح معرض الطوابع الذي أقيم في مكتبة محمد بن راشد مؤخراً ضمن فعالية ((كنوز إماراتية مختومة بالتاريخ: من أرشيف الذاكرة إلى مقتنيات الأجيال))، صفحات حية من تاريخ دولة ومجتمع الإمارات، وأعاد إلى الذاكرة مآثر الآباء والأجداد، ومسيرتهم الطويلة نحو تأسيس دولة الاتحاد، وبناء أركانها.

فلا يقدم المعرض تاريخ الدولة فقط، بل يكشف عن أهمية المقتنيات ذات القيمة التاريخية، التي هي بين أيدي الهواة من جامعي الطوابع، الشغوفين بهوايتهم، كما يظهر أهمية الاهتمام الشخصي بهذا التاريخ، وضرورة وجود هيئات تنظم التعامل مع هذه الكنوز الوطنية، وهذا واحد من أسباب تأسيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع. ((البيان)) واكبت المعرض، واستطلعت آراء المشاركين والمهتمين حول هذه الفعالية، وحول حاضر ومستقبل هواية جمع الطوابع.

وثائق حضارية

أكد عبدالله بن جاسم المطيري عضو الجمعيتين الملكية البريطانية والأمريكية للمنمنمات، أحد أبرز جامعي الطوابع والعملات في الدولة، أنه بدأ هوايته عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، أي قبل أكثر من خمسين عاماً، وأن الطوابع بالنسبة له تعد واحدة من أهم الوثائق الحضارية، وأنها السفير الحضاري للأمم والشعوب، والطابع الذي ينتقل من بلدك إلى بلدان أخرى هو دعوة للتعارف الحضاري.

ويرى المطيري أن الطوابع لا تفقد أهميتها التاريخية والحضارية مهما مر عليها الزمن، بالعكس تزيد قيمة بمرور الزمن، وقال: ((من وجهة نظري وإن كان للكتاب أهميته الفائقة، إلا أن الطوابع لها سحرها الخاص، مثلاً، طوابع دبي في العام 1963، وطوابع الشارقة في أكتوبر العام 1963، وفي ذلك الوقت من كان يعرفنا في العالم؟ لذا جاءت هذه الطوابع لتعرِّف بنا، ومن هنا يمكن القول إن هذا الطابع الصغير هو إعلان وجود كبير، لذا أتمنى من العائلات الاهتمام بهواية جمع الطوابع، وكذلك الاهتمام بالهواية الرديفة التي هي جمع العملات، فهي هوايات تثري ثقافة الأجيال وتعلمهم تاريخهم)).

وأضاف: ((من يريد الفائدة المادية يمكن للطوابع أن توفر له ذلك، حيث إن بعضها كانت قيمته تقريباً درهمين وربع درهم، أما الآن فيزيد عن 8 آلاف درهم.

وهناك الطوابع من فئة الإصدار المحدود، التي صدرت في مناسبات خاصة كلها تزيد قيمتها كلما زادت ندرتها)). وتابع: ((من يريد الهواية مثلي وجمع الطوابع بغير هدف بيعها بل لإبقائها لأبنائي وللأجيال القادمة فإن هذه الهواية بكل تأكيد تقدم ذلك في مشاعر مختلطة بين الفخر والصبر على البحث والانتظار للحصول على المطلوب، والإمكانيات التي تمكن من شراء هذه الطوابع وخاصة النادرة وذات الإصدارات المحدودة)).

قراءة التاريخ

من جهته أوضح عمر محمد عضو جمعية الإمارات لهواة الطوابع أنه بدأ هوايته هذه منذ الصغر، ورغم أنه توقف عنها في فترة الدراسة، إلا أنه عاد إلى الشغف بجمع الطوابع، بعد ذلك وتحديداً منذ العام 1996، ولم يتوقف عن ذلك إلى اليوم، حيث تركز اهتمامه منذ البداية على الطوابع الإماراتية التي تتيح قراءة التاريخ.

وأضاف: ((لا تزال هناك إصدارات للطوابع فالإدارات البريدية لم تكف عن إصدارها حتى بالرغم من تراجع التراسل البريدي، إضافة إلى أن عالم الإنترنت انخرط في عرض الطوابع، وهناك الكثير من المواقع الكبيرة التي توفر منصات لبيع الطوابع، أو حتى تبادلها)).

وأردف: ((لا أجمع الطوابع بهدف استثماري فشغفي هو في جمعها، ولم يحدث أنني بعت شيئاً من الطوابع التي أجمعها، وبالنسبة لي فإن ما أحصل عليه من هذه الهواية هو أهم من العوائد المالية، فهي هواية تعلم الإنسان الصبر، والمثابرة، والدقة في ترتيب الأمور الحياتية، والكثير الكثير سوى ذلك)).

وأشار إلى أن قيمة الطوابع تتحدد بالعادة وفق مبدأ الندرة، والعرض والطلب، كما أن هناك طوابع استثنائية، مثل الطوابع التي تحصل أخطاء في تصميمها وطباعتها، فهي تكون نادرة بالعادة، لذا ترتفع قيمتها.

من جهته، أكد جامع الطوابع الصيني علي وانغ أنه بدأ بجمع الطوابع منذ العام 1984، بينما بدأ اهتمامه بالطوابع الإماراتية منذ التسعينيات، حينما توقف في دبي خلال رحلة له، واشترى أول الطوابع الإماراتية من مكتب البريد في منطقة الكرامة، ومع إقامته في دبي واصل هذا الشغف، حتى كوّن مجموعة كاملة تشمل كل الطوابع الإماراتية، من الإصدار الأول في العام 1973 وحتى اليوم.

وقال علي وانغ الذي درس العربية في بلاده ويتحدثها بطلاقة: ((ثابرت منذ استقراري في دبي على تكوين مجموعتي الإماراتية من الطوابع، وكنت أحرص على كتابة المقالات عنها في الصحف الصينية، والطوابع رغم حجمها الصغير إلا أنها عالم واسع، عالم موسوعي، ولا يمكن حصر الفوائد التي تعود على ممارسيها، فمن يظن أن هواية جمع الطوابع مجرد أمر للتسلية، هو واهم وبالتأكيد لم يجرب أن يدخل هذا العالم المذهل. إنها تعرف الإنسان بالتطور الحضاري، والبصمة التراثية للشعوب والأمم، ما لا يمكن حتى للكتب أن تقدمه)).

وأردف: ((لا أبيع الطوابع فهدفي وشغفي هو الجمع لا الاستثمار، ولكنني أتبادل مع زملاء الهواية بعض الطوابع، التي تتوافر لدي منها نسخ مكررة، أعطيهم مما لدي ويعطونني بالمقابل ما ينقصني، أما أغلى ما دفعت لقاء الطوابع الفردية هو نحو 300 دولار أمريكي، أما المجموعات فأسعارها أكبر من ذلك بكثير، إنها تعد بعشرات آلاف الدراهم)).