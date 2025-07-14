جناح الإمارات في بينالي البندقية.. منصة لتطوير مهارات الشباب في الفن والعمارة

MENAFN - Al-Bayan) يعد الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية منصة دولية لتمكين المبدعين في عالم الفن والعمارة الشباب، وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار. يُقام برنامج التدريب المقبل في البندقية من مايو إلى نوفمبر 2026، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي الحادي والستين للفنون في بينالي البندقية.

وستتاح فرصة التقديم للمشاركة في هذا البرنامج المميز عبر الموقع الإلكتروني للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيُفتح باب التقديم ابتداءً من 12 أغسطس المقبل.

هذا البرنامج متاح للإماراتيين والمقيمين الذين عاشوا في دولة الإمارات على مدى فترة طويلة ويبلغون الـ21 عاماً فما فوق. وأكدت ليلى بن بريك مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يحتفي به العالم في 15 يوليو من كل عام، أنه أكثر من مجرد تاريخ في التقويم.

وقالت: ((إنه يوم يمثل مهمتنا في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية في تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات والفرص التي يحتاجونها للنجاح في عالم الفن والعمارة المتطور باستمرار، فضلاً عن تسليط المزيد من الضوء على القصص غير المروية عن دولة الإمارات في المحافل الدولية)). وأضافت: ((في الجناح الوطني، نحن على يقين من أن الشباب ليسوا فقط مستقبل المشهد الثقافي لدولة الإمارات، بل هم حاضره أيضاً.

إنهم يمتلكون طاقة إبداعية لا حدود لها، ورؤى جديدة، وحماساً يدفعهم نحو الابتكار. دورنا هو توجيه هذه الطاقة وتزويدهم بالخبرة العملية المتميزة)). وحول برنامج التدريب في البندقية قالت: ((نحن فخورون بأن برنامج الجناح الوطني في بينالي البندقية قد أصبح منصة رئيسة لتنمية مهارات الشباب. مهمتنا لا تقتصر على عرض ما لدى دولة الإمارات من فنون وابتكارات على منصة عالمية فحسب، بل تمتد لتشمل جانباً تعليمياً وتدريبياً أساسياً.

بر العمل معنا، يكتسب المتدربون الشباب خبرة عملية لا مثيل لها في مجالات مثل تنظيم المعارض، وإدارة المشاريع الفنية الدولية، والتعامل مع الأعمال الفنية، والتواصل الثقافي. إنها فرصة فريدة للتعلم من الخبراء، والعمل جنباً إلى جنب مع فريق متخصص، واكتساب فهم عميق لكواليس أحد أهم الأحداث الفنية في العالم)).

وأضافت: حتى الآن، دربنا 328 شاباً وشابة منهم من دولة الإمارات ومن شباب يعيشون منذ فترة طويلة في الإمارات، وهؤلاء المتدربون هم الآن جزء لا يتجزأ من عائلة الجناح الوطني. لقد غادروا برنامجنا ليس فقط بمهارات جديدة، ولكن أيضاً بشبكة علاقات دولية، وثقة بالنفس، وشغف أكبر بمستقبل الفن والثقافة والعمارة. إنهم دليل حي على التزام دولة الإمارات بتمكين جيل جديد من المعماريين والفنانين والعاملين في قطاع المعارض.